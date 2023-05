Coppa Italia: Icierre Lamezia primo avversaria del Catania Beach Soccer

Definito il programma del primo turno di Coppa Italia di Beach Soccer, che si svolgerà con la formula del concentramento unico, dall'8 all'11 giugno, a Vasto. La competizione prevede gare di sola andata, definite dal ranking elaborato sulla base del piazzamento nella Coppa Italia 2022 e, in maniera residuale, del miglior piazzamento nel campionato di serie A 2022.

Il Catania Beach Soccer sarà opposto giovedì 8 giugno alle ore 16:00 all’Icierre Lamezia BS. Ai quarti di finale i rossazzurri, in caso di vittoria, scenderebbero in campo venerdì 9 alle ore 16:00 contro la vincitrice del match tra Genova Beach Soccer e Seatram BS Chiavari. Giunti in semifinale, sabato 10 giugno alle 17:15, i rossazzurri pescherebbero dal tabellone una tra Happy Car Sambenedettese, Città di Milano, Roma Beach Soccer o Catania SSD. La finale, con orario ancora da stabilire, si disputerà domenica 11 giugno a seconda delle esigenze di copertura televisiva dell’evento.

TESTA DI SERIE I° FASCIA

1. LENERGY PISA BEACH SOCCER 2014

2. CATANIA BEACH SOCCER

3. HAPPY CAR SAMBENEDETTESE BEACH SOCCER

4. ALSALAB NAPOLI BEACH SOCCER

5. FARMAÈ VIAREGGIO BS

6. ROMA BEACH SOCCER

7. GENOVA BEACH SOCCER 2013

II° FASCIA

8. SEATRAM BEACH SOCCER CHIAVARI

9. CATANIA SSD

10. VASTESE BEACH SOCCER 2014

11. BOLOGNA BEACH SOCCER

12. CITTA’ DI MILANO

13. ICIERRE LAMEZIA BEACH SOCCER

14. FVG BEACH SOCCER