Aperte le iscrizioni per l’Etna Trail del 29 e 30 luglio 2023

Aperte le iscrizioni alla "Salomon Maxi Race Etna Trail", la manifestazione di trail-running organizzata da Etna Trail, in programma i prossimi 29 e 30 luglio, con partenza e arrivo a Piano Provenzana, stazione sciistica e luogo di partenza per le escursioni sul versante nord dell’Etna. L’evento, che fa parte del circuito “Salomon Maxi Race Series”, comprendente tre gare internazionali in location altamente suggestive: Annecy (Francia), Boaventura (Madeira), e appunto Linguaglossa in Sicilia.

Quattro le gare in programma: il trail lungo di 64 km, lo short di 24 km, il Walktrail di 14 km, l’Etna K1 Vertical, e il mini trail di 3 km per i più piccoli. Per scoprire di corsa il più alto vulcano attivo d’Europa. Un’occasione unica per correre immersi in un paesaggio che muta passo dopo passo, diventando sempre più aspro e lunare. Si parte da quota 1.810 metri e, chilometro dopo chilometro, si sale con l’aria che si fa sempre più fresca in prossimità della vetta all’Etna. La gara compirà dodici anni; la prima edizione si corse nell’agosto del 2010 e da allora Etna Trail è cresciuta costantemente sia in termini qualitativi e che di partecipazione. L’ Etna Trail è entrata a far parte del circuito ITRA, ottenendo l’accreditamento di punti validi per la partecipazione all’ULTRA TRAIL DU MONT BLANC per i suoi finisher.

Per iscrizioni e ulteriori informazioni si rimanda al sito web: www.etnatrail.it