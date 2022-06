“2^ GF Giro dell'Etna”, un successo con oltre 300 ciclisti al via da Pedara

Una festa dello sport e del ciclismo è stata la seconda edizione della GF Giro dell'Etna, partita domenica da Pedara, ma iniziata sabato con tutte una serie di attività a corredo della manifestazione. In totale 312 partenti, dei quali 52 agonisti, con tante presenze di ciclisti provenienti da fuori la Sicilia ed era questo il principale obbiettivo di Marco Compagnini, ideatore ed organizzatore dell'evento: "Sono molto contento del risultato ottenuto. Grande soddisfazione per il lavoro di squadra tra organizzazione, FCI, scorte tecniche, e tanti operatori delle forze dell'ordine, compresi i 22 comandi di polizia locale e i collaboratori Aeop Anc. Il numero dei partenti è cresciuto, soprattutto grazie alla presenza di tanti maltesi e piccoli gruppi provenienti dalla Calabria, Campania, Toscana, Abruzzo, che hanno riempito le strutture ricettive di una Pedara in festa."

Una Gran Fondo, sotto egida FCI e Libertas, che è destinata a crescere ed affermarsi negli anni futuri, ma affinché questo si possa realizzare serve ancora maggiore impegno da parte degli sponsor. "Ci vuole più aiuto da tutti - continua Compagnini - si deve lavorare ancora di più per trovare degli sponsor per pagare i servizi. Puntiamo tantissimo sulla sicurezza durante il transito dei ciclisti nei vari comuni, e sono stati rispettati standard qualitativi di altissimo livello, ma per ottenere ciò lo sforzo economico è veramente alto. Per questo abbiamo puntato sulla diretta su Bike Channel, proprio nella speranza di trovare maggiori sponsor per le edizioni future". “È stata una giornata speciale - afferma Paolo Alberati - la GF Giro dell'Etna non è soltanto una gara ciclistica, ma un evento che viene vissuto dai tanti partecipanti con la consapevolezza di percorrere strade bellissime ed uniche, attraverso i 22 comuni etnei interessati dalla Gran Fondo".

Partiti da Pedara alle 9.50 ad andatura cicloturistica, per raggiungere Linguaglossa, dove ad attendere i ciclisti c'era il sindaco Salvatore Puglisi, che ha dato il via alla prova agonistica. Gara andata in onda, in diretta, su Bike Channel, a testimonianza dell'impegno degli organizzatori nel voler dare alla manifestazione un marchio qualitativo di assoluto livello. Assente il padrino e testimonial della GF, Damiano Caruso, impegnato al Delfinato. Partenza differita tra agonisti, scattati per primi, ed amatori, con questi ultimi a contendersi la maglia di campione regionale Gran Fondo FCI nonché la prova unica del campionato nazionale Libertas.

La telecronaca affidata a Gian Paolo Montineri "il Monti", che ha scandito le schermaglie dei corridori, soffermandosi, anche, sulle bellezze paesaggistiche, dove a primeggiare spiccava la maestosità dell'Etna in eruzione da circa 10 giorni. Un percorso fatto di continui sali e scendi con arrivo a Pedara al termine dei 118 km e quasi 2000 metri di dislivello. A vincere, tra gli amatori, è stato Marco Oliva dell’A&G Sporting Cycling Team che con il tempo di 3 ore e 49 e ad una media di 32km/h, ha preceduto di 7" Pietro Mina (Team Bike Noto), a completare il podio Giuseppe Di Salvo (GDS Team Competition) giunto con 2 minuti di ritardo su Oliva. Tra le donne, affermazione di Aquilina Maria Claire del Team Greens. Per lei crono di 4 ore e 30, davanti s Michela Mansueto Team Sparkle e Savina Nitti GDS Team Competition. Tra gli agonisti vittorie di Andrea Bruno (Under 23) e Cristian Di Prima (Juniores).