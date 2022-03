Mountain Bike: al via il campionato siciliano enduro FCI 2022, due le gare a Catania

Sta per iniziare il campionato siciliano enduro FCI 2022, che prevede quattro tappe tra Catania, Palermo e Messina, che assegneranno l'ambita maglia di campione regionale di specialità. Supportati dal Comitato Regionale Sicilia della Federciclismo e dal presidente Diego Guardì, e grazie al lavoro del tecnico regionale enduro Davide Camedda, del presidente provinciale di Catania Adolfo Scandurra, del presidente provinciale di Palermo Salvatore Longo e del presidente provinciale di Messina Giovanni Saccà, si sono gettate le basi di una prima edizione che vuole confermarsi nel tempo, coinvolgendo, già dalla stagione prossima, le società delle altre province della Sicilia.

Questi appuntamenti permetteranno al tecnico regionale enduro di selezionare gli atleti che parteciperanno alle prove nazionali. "Anche l'enduro finalmente ha un circuito dedicato, che assegna la maglia di Campione Regionale - afferma soddisfatto il presidente del Co.Re. Sicilia Diego Guardì. Il Comitato Regionale ha voluto fortemente che le attenzioni si concentrassero su un movimento in continua crescita, che, oltre ad essere una disciplina di per sé spettacolare, esalta pure il nostro territorio attraverso, lo svolgimento in zone della Sicilia molto belle. Nel 2021 il titolo è stato assegnata attraverso una gara unica, quest'anno la formula è diversa". Le quattro prove si svolgeranno a Messina domenica 3 aprile sui "Peloritani", il 22 maggio a Catania con la competizione denominata "Citelli", il 25 settembre a Palermo con la "Monte Pellegrino" e per finire il 16 ottobre ancora a Catania con la "Etna Nord".

Finalmente quast’anno in Sicilia siamo riusciti a portare cinque società in federazione FCI ed organizzare un campionato regionale - dichiara Davide Camedda. "Come nella Coppa Sicilia di xc durante il campionato saranno assegnati i punti per portare a casa la maglia di campione regionale. Da sottolineare la presenza di tanti esordienti, che rappresenta, a mio avviso, la nota più importante per un movimento sempre più in crescita nella nostra regione".