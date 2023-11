Volano le iscrizioni alla "Naturosa Catania Marathon" del 10 dicembre

Crescono le adesioni alla "Naturosa Catania Marathon 2023", in programma domenica 10 dicembre nel capoluogo etneo. Le iscrizioni stanno arrivando numerose non soltanto da tutta Italia, ma, soprattutto, dall'estero; stranieri attratti dall'evento agonistico e dalla possibilità di trascorrere un fine settimana (quello dell'Immacolata) tra cultura, natura e sport. Intanto, c'è tempo fino a lunedì 20 novembre per iscriversi alle tre distanze, con una tariffa più calmierata. Per la maratona la quota è di 40 euro, per la mezza di 25 euro, infine per la 10.5 km la tariffa è di 13 euro. Da martedì 21 novembre, poi, scatterà l'ultimo step per potersi assicurare un pettorale. Il termine ultimo è il 3 dicembre.

La "Naturosa Catania Marathon" conferma l'abbraccio alla città. Il primo giro di tutti e tre gli eventi (maratona, mezza e 10.5 km) vedrà la partenza da viale Kennedy in direzione sud per poi tornare indietro nei pressi dell’hotel Miramare e puntare dritti al cuore della città di Catania, attraverso la via Cristoforo Colombo. Da qui il passaggio da piazza Duomo, piazza Università, dalla centralissima piazza Stesicoro con il giro intorno alla città antica, per proseguire verso il cuore barocco, i “Quattro canti”, piazza Teatro Massimo, Palazzo della Cultura e poi nuovamente un passaggio su piazza Duomo. Sarà ancora una volta il collegamento di via Cristoforo Colombo a fare rientrare gli atleti sul viale Kennedy con l’arrivo per la 10,5km e la prosecuzione di mezza maratona e maratona sul giro classico delle scorse edizioni, interamente pianeggiante e quanto mai veloce.

LA MEDAGLIA SCELTA DAI PODISTI. La medaglia della Naturosa Catania Marathon 2023 è stata scelta al termine di un voto popolare promosso dagli organizzatori su Facebook. Una medaglia fortemente evocativa del territorio, con il Castello Ursino e l'Etna protagonisti assoluti. La medaglia è uguale nel disegno e nei colori, ma più piccola nelle dimensioni, con il ridursi dei chilometri percorsi. La manifestazione è organizzata dall'Atletica Sicilia del presidente Santi Monasteri sotto l'egida della Fidal.

ISCRIZIONI

https://www.enternow.it/it/browse/naturosa-catania-marathon-2023