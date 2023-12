Sipario alzato sulla "Naturosa Catania Marathon", evento sempre più internazionale 

Con la conferenza stampa di presentazione, che si è svolta presso la sede del Coni di corso Sicilia, si è alzato ufficialmente il sipario sulla "Naturosa Catania Marathon", in programma domenica con start alle ore 8.45 da viale Kennedy nei pressi del Lido Verde – Plaia, per le tre le distanze (maratona, mezza e 10.5 km).

A fare gli onori di casa il vice presidente del Coni Sicilia Enzo Falzone. Presenti, tra gli altri, il presidente della società organizzatrice l’Atletica Sicilia Santi Monasteri il dirigente sport del comune etneo Paolo Di Caro, il presidente della Fidal Catania Giuseppe Massimino Cocuzza, il neo presidente del comitato della festa di Sant’Agata Carmelo Grasso ed il direttore del title sponsor Abiomed Luciano Caruso. Non è voluto mancare Sergio Parisi, assessore allo Sport del comune di Catania che, influenzato, è intervenuto telefonicamente.

"Per me questa è la sesta edizione (cinque quelle effettuate ed una nel 2020 saltata per il covid n.d.r.) e di questo ne vado fiero - ha dichiarato Monasteri -. Purtroppo è vero che in Italia non parte la visione di una maratona tutta disegnata all’interno della città. Noi siamo partiti da viale Kennedy e supportati anche dall’amministrazione comunale siamo riusciti ad “entrare” nel centro storico. Saremo particolarmente attenti a coccolare gli atleti che hanno scelto di partecipare alla manifestazione. Cerchiamo di migliorare ogni anno e lo facciamo per loro”.

Confermato il percorso del 2022, con il primo giro che regala una full-immersion nel cuore del centro storico di Catania a testimonianza dello stretto legame tra l’evento sportivo, la città e i suoi abitanti. I primi numeri e statistiche dicono che gli iscritti superano quota mille e che le nazioni presenti sono ventuno, tra queste Stati Uniti, Bulgaria, Cile, Polonia, Marocco, Danimarca, Francia, Israele, Germania e Malta. Ad iscrizioni virtualmente chiuse (si va verso il sold out) gli organizzatori potrebbero decidere di aprire una ulteriore “finestra” che possa consentire ai ritardatari d’iscriversi in extremis. Partenza e arrivo di tutte sono previsti - come detto -su viale Kennedy, all'altezza del Lido Verde (Plaia). Il primo giro (uguale per tutti) prevede un passaggio in città con ritorno su viale Kennedy che sarà arrivo per i 10,548 km, mentre sarà passaggio per Maratona e Mezza Maratona.