Tutto pronto per la “62^ San Silvestro a Mare”, tra sport e tradizione

È tutto pronto per la “62^ San Silvestro a Mare”, una delle tradizioni più belle e amate dai catanesi. Il tuffo del 31 dicembre nelle acque del porticciolo di Ognina rappresenta il modo più speciale per salutare l’anno che sta per concludersi. La manifestazione, ideata da Lallo Pennisi nel 1960 e organizzata con grande passione dalla società Nuoto Catania, godrà quest’anno del patrocinio del Comune e verrà presentata sabato alle ore 12.00 al Circolo Canottieri Jonica.

“La “San Silvestro a Mare” compie 64 anni, ma le edizioni sono 62 per via dello stop di 2 anni causato dal covid - ha dichiarato il presidente della Nuoto Catania Mario Torrisi -. Si rinnova, quindi, quella che rimane una delle più belle e partecipate tradizioni della città etnea. Saranno come sempre migliaia i catanesi, complici anche le favorevoli previsioni metereologiche, che accorreranno a Ognina per non perdersi questo appuntamento e salutare originale il 2023. Il CC Jonica e lo specchio di mare di Ognina con le sue gelide acque saranno domenica 31 teatro di gara di atleti e amatori. Si rinnoverà l’epico confronto fra nuotatori e pallanuotisti, che si confronteranno per la vittoria finale nella categoria assoluti. La Nuoto Catania sarà presente con un proprio nutrito gruppo di atleti e cercherà di bissare il successo di Riccardo Torrisi nel 2022. Ci saranno il sindaco Enrico Trantino e l’assessore allo sport Sergio Parisi, che hanno dato il loro deciso imprimatur all’evento”. Torrisi ha poi aggiunto: “Un ringraziamento mio personale va alla nostra Giusi Malato e all'inter staff per l’impegno profuso”.