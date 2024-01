I catanesi Pennisi e Penna al "Trofeo delle Regioni" di pallanuoto a Ostia

Un classico per ripartire. Il 2024 della pallanuoto si apre con il "Trofeo delle Regioni", tradizionale appuntamento d'inizio anno dedicato alle rappresentative e riservato ai nati nel 2009 e seguenti. Quindici gli atleti convocati da Floriana Dursi e Mario Raimondo, i due tecnici ai quali è stata affidata la selezione della Sicilia, coadiuvati, come sempre, dal consigliere regionale Nunzio Corrao: Francesco Pennisi (Nuoto Catania); Raffaele Penna (Muri Antichi); Pedro Puleo (Telimar); Edoardo Napoli, Francesco D'Arrigo, Bruno Bordone, Giorgio Gentile Contino, Adriano Contarino, Francesco Capillo, Stefano Stante e Ariele Cavallaro (Ortigia Academy); Riccardo Carapezza, Adriano Montesanto, Claudio Pettonati e Vincenzo Rausei (Wp Palermo).

“La convocazione di Raffaele Penna nel gruppo di eccellenza nati 2009 – dichiara il presidente della Muri Antichi Luigi Spinnicchia – conferma il riconoscimento delle eccellenti doti tecniche e morali del ragazzo nonché della bontà della nostra scuola pallanuotistica, da sempre rappresentata al Trofeo delle Regioni. Sono certo che, ancor più che nella scorsa edizione, disputerà un campionato da protagonista, in linea con lo straordinario processo di crescita in atto”. "Congratulazioni al nostro Francesco Pennisi (2010) per la convocazione al Trofeo delle Regioni anno 2009, in programma dal 3 al 7 gennaio 2024 a Ostia!", questo il commento della Nuoto Catania, pubblicato sulla pagina facebook del club etneo. Si gioca al centro federale di Ostia fino a domenica. La Sicilia è stata inserita nel gruppo D con Lombardia, Toscana e Malta.