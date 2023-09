Promozione: Il Real Aci si affida alla duttilità di D’Emanuele e Cannone

Il Real Aci si è rinforzato con gli arrivi di Luca D’Emanuele e Francesco Cannone prima del match di sabato (inizio ore 15.30), al “Totuccio Carone” di Ragalna, contro il Santa Domenica Vittoria, valido per la 2^ giornata del girone C di Promozione. D’Emanuele (classe 1995) può essere considerato un jolly d’attacco, poiché può ricoprire i ruoli di esterno, trequartista e seconda punta. In carriera, ha vestito maglie importanti di: Taormina, Acireale, Sporting Viagrande, Atletico Catania, Catania San Pio X, Aci Sant'Antonio, Siracusa e Leonzio. Ha iniziato questa stagione con il Paternò.

Cannone, anche lui 28enne, è un giocatore duttile, potendo agire come esterno difensivo e laterale di centrocampo su entrambe le fasce. All’occorrenza, sa anche destreggiarsi come difensore centrale, oltre che da mezzala. Uscito dal settore giovanile del Catania, ha militato, sempre in Eccellenza, con: Taormina, Viagrande, Pedara, Atletico Catania e Siracusa. Nella passata stagione, ha giocato in Eccellenza con la Leonzio e poi a Belpasso (Promozione). Sono stati sorteggiati, infine, i sedicesimi di finale di Coppa Itala. Il Real Aci affronterà la Russo Sebastiano Calcio (andata il 27 settembre in casa, ritorno l’11 ottobre in trasferta).