Promozione, Catania San Pio X rallentato in casa dal Gescal

Il Catania San Pio X non è andato oltre l’1-1 casalingo contro il Gescal. Al “Comunale” di San Gregorio, biancoverdi vicino al vantaggio con Gaita, che solo al limite tenta il pallonetto sull’uscita del portiere, il pallone termina alto. Sull’altro fronte, pericolosi Indaco e N’Diaye, che non finalizzano due buone opportunità. Altri attacchi dei padroni di casa peccano della necessaria mira. Prima dell’intervallo, gli ospiti sbloccano il punteggio grazie al preciso colpo di testa in area di Cardia, su cross dell’argentino Fittaioli.

Nella ripresa, il tecnico etneo opera tre cambi per cercare di ribaltare il risultato. Viene annullato il gol di N’Diaye (21’) per un fallo commesso dall’attaccante ai danni di un difensore. In contropiede, il Gescal manca una clamorosa opportunità per raddoppiare: Gaita ha tutto il tempo per realizzare, ma calcia incredibilmente a lato da favorevole posizione. Al 30’ il Catania San Pio X pareggia con Yuri Nobile, che insacca la sfera sull’incerta respinta di Maisano, determinata dal tiro scagliato da Sciuto. Nel finale, un’opportunità sprecata per parte e, così, il triplice fischio sancisce il pareggio.

Catania San Pio X-Gescal 1-1

Marcatori: 44’ Cardia; 30’ st Y. Nobile.

Catania San Pio X: Romano, Oliveri, Sipala (1’ st Valenti), Strano, Fiera (1’ st Litteri), Patanè, Sciuto, Carbonaro (1’ st N. Nobile), N’Diaye (36’ st Calarco), Sanneh (24’ st Y. Nobile,) Indaco. All. La Rosa.

Gescal: Maisano, Farina (12’ st Giordano), Di Stefano (39’ st Paludo), Lembo (20’ st Briganti), Gomes, Angrisani, Saraniti, Brancati, Fittaioli (28’ st Lavecchia), Cardia, Gaita (40’ st Nizzari). All. Lucà.

Arbitro: Motta di Siracusa.