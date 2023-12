Pugilato, l'etnea Lucia Ayari si conferma campionessa italiana 

La catanese Lucia Ayari ha concesso il bis tricolore agli Assoluti di pugilato, che si sono svolti a Chianciano Terme. La Sicilia si è confermata in Toscana fucina di campioni, conquistando: 5 ori, 1 argento e 3 bronzi. L'atleta della Boxing Team Catania Ring, reduce dall'esaltante vittoria agli Europei Under 22, si è imposta nella categoria 50 kg, che l'aveva già vista primeggiare nella precedente edizione degli Italiani.

Ayari ha hattuto in semifinale la messinese Aurora Puliafico (Pugilistica Saporito), che è salita poi sul gradino basso del podio, per poi trionfare (5-0) nella finale contro la beniamina di casa Rachele Fiore. Un ulteriore successo di prestigio per la talentuosa ragazza che si allena al "Pala Nitta" di Librino, seguita con professionalità e pssionw dai maestri Aroldo Donini e Antonino Maccarrone e assieme a tantissimi altri giovani, innamorati, come lei, della "nobile arte".