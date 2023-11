La catanese Lucia Ayari vince l'oro agli Europei Under 22 di boxe

L'atleta catanese Lucia Ayari ha messo al collo la medaglia d'oro Under 22 agli Europei di boxe, che si sono svolti a Buvda in Montenegro. La portacolori della Boxing Team Catania Ring ha compiuto l'impresa nella categoria 50 kg al termine di esaltante percorso. Un risultato eccezionale per la ragazza cresciuta a Librino e allenata dal maestro Antonino Maccarrone, che ha battuto in finale la russa Arina Vostrikova con il punteggio di 4-1. In precedenza, le vittorie ai danni della spagnola Vals Dei Valle (5-0), della turca Demikirk (5-0) e della polacca Kuczenwska, sempre con un perentorio 5-0.

"Che europeo, vissuto dal primo all'ultimo giorno con anima e corpo - si legge nel profilo facebook di Ayari -. Che questo sia l'inizio della vita che voglio vivere, non escludendo nulla, le sofferenze, i sacrifici ed i giorni no. Questo sport mi ha messa davanti a delle scelte che avrebbero cambiato la mia vita per sempre, ma io ancora non lo sapevo.Ora sono campionessa D'Europa U22. Ringrazio i miei maestri Antonino Maccarrone e Aroldo Donini. Avete fatto un capolavoro". Questo successo continentale rappresenta un grande orgoglio sportivo non soltanto per Catania per l'intero movimento pugilistico italiano.