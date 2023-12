Sono aperte le iscrizioni della “Salomon Maxi Race Etna Trail”, l’evento di trail-running in programma il 27 e 28 luglio viene organizzato da Etna Trail. Non una gara ma ben tre competizioni, altrettante distanze con percorsi differenti: 64, 24 e 14 chilometri. Una manifestazione sempre molto partecipata, facente parte del circuito Salomon Maxi Race Series, che vede altre prestigiose competizioni internazionali, in località uniche: Annecy (Francia), Madeira (Portogallo), e appunto Linguaglossa. Le partenze avverranno dalla stazione sciistica di Piano Provenzana, a quota 1810 metri. Il percorso della competizione principe, la 64 km, si sviluppa lungo una serie di sentieri, che si snodano su sabbia vulcanica, tratti sterrati, ma anche in aree boscose con alberi secolari. E con il passaggio all’interno di una grotta, per poi giungere a quota 3000 metri, dove si trova l’osservatorio Etneo, e dove batte forte il cuore del vulcano attivo più alto d’Europa, per poi ridiscendere e giungere al punto di partenza.

Ed è proprio la salita in vetta a rappresentare il punto più arduo, almeno a detta del vincitore 2023 Giuseppe Privitera, queste le sue parole: “La salita all’Osservatorio che porta a 3000 metri è il tratto più difficile; la parte più bella è la discesa che porta a Piano Provenzana dove è posto il traguardo, consapevole che ormai c’è l’arrivo”. Etna Trail nel 2024 spegnerà 13 candeline; la manifestazione è entrata ormai a fare parte in pianta stabile del circuito ITRA e ha ottenuto l’accreditamento di 3 punti validi (UTMB Index 50k) per la partecipazione all’Ultra Trail du Mont Blanc per tutti i finishers della 64KM e 1 punto (UTMB Index 20k) per i finisher della 24KM. Un motivo in più per prendervi parte e vivere un’avventura unica, che rimarrà indelebile nella memoria! Per iscrizioni e ulteriori informazioni si rimanda al sito web: www.etnatrail.it