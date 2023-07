Salomon Maxi Race Etna Trail: i consigli della ultra runner Monica Casiraghi

Cresce l'attesa in vista della “Salomon Maxi Race Etna Trail”, l’evento di trail running in programma i prossimi 29 e 30 luglio con partenza e arrivo da Piano Provenzana, sul versante nord dell’Etna. La manifestazione, giunta alla dodicesima edizione, è nata nel 2010 e si pone come obiettivo la promozione di una parte della Sicilia davvero unica e particolare. L’evento prevede una gara di 64 km, una di 24 km, un walktrail di 14 km, un minitrail per bambini di 3 km e un vertical, chiamato Etna K1 Vertical Kilometer. L’Etna Trail da tempo è entrata a far parte del circuito ITRA, ottenendo l’accreditamento di 3 punti validi (UTMB Index 50k) per la partecipazione all’Ultra Trail du Mont Blanc per i finishers della 64 km e 1 punto (UTMB Index 20k) per quelli della 24 km. Punti ITRA che stanno a significare come l’evento sia molto impegnativo per distanza, dislivello e non solo, come del resto testimonia Monica Casiraghi, ultra runner nonché vincitrice dei Campionati del Mondo 100 km nel 2003 e di casa ormai in Sicilia.

“Nel 2017 - ha spiegato l’atleta - ho affrontto la gara più lunga ed è stata durissima, ma ho provato anche la misura intermedia. Si tratta di una competizione difficile e impegnativa, perché si corre su un terreno che non trovi in allenamento; c’è la sabbia vulcanica, fa caldo, ma è uno spettacolo e consiglio a tutti di parteciparvi almeno una volta nella vita. L’evento, l’organizzazione impeccabile che ti coccola, e la gente ti restano nel cuore”. Consigli per affrontare al meglio Etna Trail? “È importante idratarsi costantemente perché fa caldo e c'è sabbia nera, ma prima ancora occorre abituarsi a correre con una temperatura elevata, e avere una mente aperta, andando con lo spirito leggero per cercare di godersi il viaggio sul vulcano attivo più alto d’Europa. Naturalmente la gara lunga non si improvvisa e va affrontata con un’adeguata preparazione".

ISCRIZIONE GARE – È possibile iscriversi alle diverse competizioni fino al 22 luglio sul sito web www.etnatrail.it . Le quote comprendono il pacco gara, la medaglia, i ristori (compreso il ristoro finale), il servizio di cronometraggio, l’assistenza lungo il percorso, la segnaletica, l’assistenza sanitaria e il servizio fotografico