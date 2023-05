Scattato il conto alla rovescia per il "Salomon Maxi Race Etna Trail"

Mancano quasi due mesi al “Salomon Maxi Race Etna Trail”, la manifestazione di trail running in programma nel weekend del 29-30 luglio, organizzata da Etna Trail A.S.D., con start e arrivo da Piano Provenzana, stazione sciistica situata a quota 1800 metri e punto di partenza per trekking ed escursioni sul versante nord dell’Etna. Un appuntamento che prevede quattro distanze: 64K, 24K, 14K e K1 Vertical. In più un mini trail di 3 km per i più piccoli. Il via sabato 29 luglio con l’Etna K1, ovvero 3.8 km per 1.032 metri di dislivello positivo, tutti off-road, e caratterizzati da sentieri lavici su pendenze importanti, che permettono di scalare il vulcano sulle creste che si affacciano sui canaloni di sabbia. Un percorso in verticale: lo sguardo in avanti scorge l’arrivo, mentre alle spalle uno scenario da fiaba con la silhouette delle coste Ioniche e delle Isole Eolie.

Domenica 30 luglio, alle 6 del mattino, la prova più dura: 64K. Una corsa per runner esperti, con start da Piano Provenzana, tra zone boscose con alberi secolari e il profumo di resine, il passaggio all’interno della Grotta di Corruccio, i crinali, l’attraversamento sulla colata lavica del 2002, passando per l’antica bottoniera del 1911. Costeggiando la Grotta dei Lamponi, una delle più lunghe gallerie di scorrimento dell’Etna, si raggiungerà, attraverso una ripida salita, l’Osservatorio Vulcanologico. La discesa bellissima su una distesa di sabbia vulcanica, condurrà al traguardo, posto a Piano Provenzana. Alle 9.30 la partenza della 24K e della Walk Trail, con l’avvio a Piano Provenzana, la salita all’Osservatorio Etneo, sfiorando la quota di 3000 metri, e con la divertente discesa dal canalone Quarantore sulla distesa di sabbia vulcanica che porta al traguardo. Un viaggio tra la natura selvaggia, inconsueta, fatta di colori forti, e di grande bellezza, che non ti aspetti e fa battere forte il cuore, lasciandoti un ricordo indelebile di questo luogo che non ha eguali al mondo. L’evento si inserisce nel circuito "Salomon Maxi Race Series", comprendente tre gare internazionali in location altamente suggestive: Annecy (Francia), Boaventura (Madeira) e Linguaglossa.