Riflettori già puntati sulla “Salomon Maxi Race Etna Trail”, la manifestazione di trail running in programma il 29-30 luglio, organizzata da Etna Trail con start e arrivo da Piano Provenzana, stazione sciistica situata a quota 1800 metri, sul versante nord dell’Etna. L’evento prevede quattro distanze (64K, 24K, 14K e K1 Vertical) e un mini trail di 3 km per i più piccoli. Sabato 29 si partirà con l’Etna K1, ovvero 3.8 km per 1.032 metri di dislivello positivo. Domenica 30, tutte le altre gare ad iniziare dalla regina dell’evento, la 64K per D+/- 3650 metri, con partenza alle prime luci dell’alba, precisamente alle 6 del mattino. Una corsa che non si improvvisa, per atleti esperti di lunghe distanze e terreni impervi, che prevede il passaggio in grotte, su antiche colate laviche, e sulla bottoniera di coni vulcanici formatisi durante l’eruzione del 1911, fino a sfiorare quota 3.000 metri, dove si trova l’Osservatorio Vulcanologico. Successivamente, alle 9.30 è previsto l'inizio della 24K e della Walk Trail di 14K; la prima ha un D+/- 1.300 metri e vede lo start sempre a Piano Provenzana per poi salire in cima al vulcano, fino all’Osservatorio Etneo, e affrontare, quindi, la discesa sul canalone Quarantore, lasciandosi andare come se si stesse sciando grazie all’effetto della sabbia vulcanica, vaporosa e morbida, che fa scivolare veloci al traguardo.

Tutti i partecipanti riceveranno una maglia tecnica di HG Sport, brand spagnolo che produce capi altamente performanti, che rappresenterà i colori del vulcano. Per metà nera come la pietra vulcanica e per metà rossa come la lava; disegno e colori saranno i medesimi nella versione maschile e femminile, ma il fit sarà differente; la t-shirt da donna sarà, infatti, leggermente sagomata sui fianchi. È possibile iscriversi alle diverse competizioni fino al 22 luglio (possibile chiusura anticipata al raggiungimento del numero massimo di partecipanti) sul sito web www.etnatrail.it. Le quote comprendono il pacco gara, la medaglia per i finishers, i ristori (compreso il ristoro finale), il servizio di cronometraggio, l’assistenza lungo il percorso, la segnaletica, l’assistenza sanitaria e il servizio fotografico.