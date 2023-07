Gli ultimi preparativi del "Salomon Maxi Race Etna Trail"

Mancano ormai poche ore al via del “Salomon Maxi Race Etna Trail”, l’evento di trail running che prevede quattro distanze (64 km, 24 km, 14 km, e Etna K1 Vertical Kilometer), in programma sabato e domenica a Piano Provenzana. Ben 24 le nazioni presenti, le più rappresentate dopo l’Italia sono Francia, Malta e Svizzera, per quasi 500 atleti, numero che sfiora il massimo consentito vista la tipologia di gara e il territorio su cui si sviluppano i percorsi. Tutte le competizioni partiranno (e arriveranno) da Piano Provenzana, stazione sciistica alle pendici dell’Etna, a quota 1800 metri, che farà pure da location alle premiazioni, che avverranno nel pomeriggio di domenica, a cominciare dalle ore 15.

Il via sabato, alle ore 9, con l’Etna K1, ovvero 3.8 km per 1.032 metri di dislivello positivo; un percorso in verticale, immerso in un paesaggio lunare. Precedentemente, dalle 7 alle 8 (a Piano Provenzana), ci sarà la consegna dei pettorali e della maglia tecnica. La premiazione avverrà in quota, dove è posizionato il traguardo. Domenica, alle 6 del mattino, inizierà la 64K, tra zone boscose, colate laviche, grotte, e antiche bottoniere. Sempre domenica, alle 9.30 scatteranno la 24K e la Walk Trail; entrambe saliranno all’Osservatorio Etneo, sfiorando la quota di 3000 metri, per poi scendere correndo sui canaloni di sabbia vulcanica. La riunione tecnica con la spiegazione dei percorsi, la messa in luce dei passaggi più difficili e di quelli più spettacolari, è fissata per sabato, alle ore 18, in Piazza Annunziata a Linguaglossa. I partecipanti dovranno avere con sé la borraccia o il bicchiere personale, con i quali potranno rifornirsi di acqua e integratori presenti nei ristori. La manifestazione è Plastic Free, un dovere verso il luogo in cui si sviluppano le competizioni: il Parco dell’Etna.