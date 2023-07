Il Catania Beach Soccer vola in finale Scudetto, battuto il Napoli 6-3  

Il Catania Beach Soccer è in finale Scudetto. A quattro anni di distanza dall'ultima volta, la squadra etnea giocherà contro i padroni di casa del Viareggio per conquistare il prestigioso Tricolore. Nel penultimo atto, ha battuto per 6-3 il Napoli, fornendo un’ottima prestazione. Un minuto sul cronometro e la prima importante palla gol è di marca partenopea con la girata di Batalha, pescato da Battini, che si infrange sul palo. Ci provano poi Be Martins da una parte e Moxedano dall’altra, ma i portieri fanno buona guardia. Al 6’ i campani sbloccano il punteggio: velenosa punizione di Palmacci che cambia repentinamente traiettoria e beffa Padilha. I rossazzurri pareggiano quattro minuti dopo grazie al tap in risolutivo di Giordani.

In avvio di secondo tempo, la rovesciata di Percia Montani vale il sorpasso. Ancora Giordani cala il tris, andando a rete in acrobazia. Sciacca centra il "legno" per gli azzurri. Al 10′ Catania che sfiora il poker su un’azione di contropiede. Padilha per Giordani che palleggia, calcia, Battini respinge sui piedi di Percia Montani, sfera raccolta da Giordani che "timbra" in pieno la traversa. Sul ribaltamento di fronte, Palmacci infila Padilha all’incrocio dei pali. Si riapre ufficialmente il match. Sul 2-3, il Napoli prosegue il proprio assalto: tiro dalla distanza di Batalha, Padilha respinge centrale, Moxedano fallisce una ghiotta opportunità per riequilibrare la situazione. Il Napoli si rende più volte pericolo all’inizio della terza frazione, ma non riesce a inquadrare il bersaglio e viene punito al 4’ dal micidiale sinistro dello scatenato Giordani. Il 4-2 lancia definitivamente in orbita il Catania Beach Soccer, che ipoteca poi il successo con la realizzazione di Sanfilippo. Le successive marcature di Sciacca e Giordani servono soltanto a definire il risultato della partita.

Catania Beach Soccer-Alsa Lab Napoli 6-3 (1-1; 2-1; 3-1)

Marcatori: 6’pt Palmacci, 10’pt Giordani, 4’st Percia Montani, 6’st Giordani, 10’st Palmacci, 9’tt Giordani, 9’tt Sanfilippo, 9’tt Sciacca, 12’tt Giordani.

Catania Beach Soccer: Padilha, Catarino, Farinha, Bê Martins, Fred, Barbagallo, Sanfilippo, De Nisi, Palazzolo, Zurlo, Percia Montani, Giordani. All. Santos.

Alsa Lab Napoli: Battini, Antonio, Sciacca, Scarparo, Alla, Moxedano, Palmacci, Casolare, Bokinha, Kuman, Caruso, Loffredo. All. Sannino.

Arbitri: Bottalico di Bari, Cardone di Agropoli e Longo di Paola (cronometrista Pedarra di Foggia).