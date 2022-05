Emmanuele Zurlo suona la carica al “suo” Catania Beach Soccer

Nel segno della continuità e della riconferma di uno dei calciatori più iconici del panorama italiano, il Catania Beach Soccer ha comunicato il rinnovo di Emmanuele Zurlo con la maglia rossazzurra. Un'altra grande prova d’amore, quella tra la società etnea e il centravanti catanzarese, che si accingono a vivere, così, insieme l’ottava stagione consecutiva. Zurlo si è riconfermato, anno dopo anno, tra i bomber più prolifici della massima serie e del movimento internazionale. Dal 2014 ad oggi innumerevoli i successi sia individuali che di squadra. Con il Catania, ha vinto uno Scudetto, tre Coppa Italia, due Supercoppe, il titolo di capocannoniere della serie A per due volte, mentre con la Nazionale Italiana la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo 2015 sulla spiaggia di Pescara, l’Europeo ad Alghero nel 2018, la medaglia d’oro nel 2019 ai Giochi del Mediterraneo di Patrasso.

“Questa è la mia ottava annata al Catania Beach Soccer - dichiara Zurlo. Mi sento come a casa, indossare questa maglia è motivo di grande orgoglio. Riguardo ai programmi e agli obiettivi non ci nascondiamo, ne vogliamo assolutamente farlo. Proveremo a vincere tutto. In particolar modo, lo scudetto che ci è sfumato la scorsa stagione”.