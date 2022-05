Il Catania Beach Soccer dà il bentornato al bomber Gabriele Gori

Catania Beach Soccer ha dato il bentornato a Gabriele Gori, sbarcato all’aeroporto di Catania “Vincenzo Bellini” e pronto a proseguire la propria avventura in rossazzurro, coronata, a suon di gol e acrobazie spettacolari, lo scorso anno con la vittoria di Supercoppa e Coppa Italia. La sua prima stagione con la maglia rossazzurra non ha disatteso le grandi aspettative riposte sul numero 10 viareggino, che vanta un’invidiata e ricca bacheca di successi quali: 1 scudetto, 3 Coppa Italia, 3 Supercoppa e 1 Euro Winners Cup, 2 Giochi del Mediterraneo e 1 Euro Beach Soccer League con la maglia della Nazionale Azzurra e incetta di allori individuali, fra cui, il titolo di Capocannoniere FIFA Beach Soccer World Cup vinto 2 volte nel 2017 e nel 2019, ben 5 titoli di capocannoniere di Serie A, 5 di capocannoniere della Coppa Italia, avendo già totalizzato All Time 825 gol di cui ben 314 con la maglia della Nazionale.

“Lo scorso anno – afferma Gori - è stata una stagione intensa e molto positiva, impreziosita dalla conquista di due trofei su tre. C’è stato un gran bel feeling tra me e la squadra e sono sicuro che continueremo a divertirci con l’inserimento di grandi campioni, che ci daranno una mano per competere su tutti i fronti. Per potere migliorare quanto fatto l’unico modo è aggiudicarci tutti i trofei, non c’è altra soluzione, sapendo che qui a Catania si gioca per vincere. Le ambizioni della società sono importanti e io sono fiero e orgoglioso di farne parte”