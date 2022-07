Il Catania Beach Soccer si rinforza ulteriormente con la stella Ozu Moreira

Colpo di mercato del Catania Beach Soccer, che si è assicurato le prestazioni del difensore Ozu Moreira, nato in Brasile a Rio de Janeiro il 21 gennaio 1986, trasferitosi nel 2007 in Giappone e dal 2012 a tutti gli effetti cittadino nipponico. In carriera, ha fatto incetta di titoli e trofei consacrandosi nel 2021 a Dubai quale miglior giocatore al mondo di Beach Soccer. Capitano e allenatore della Nazionale del Sol Levante, ha vestito tra le altre le maglie di: Barcellona, Seattle Sounders, Viareggio, Lokomotiv Moscow, Falfala Qassem, Vasco da Gama e Tokyo Verdy.

“Al Catania mi legava già in passato un rapporto di assoluto rispetto e cordialità – dichiara Ozu Moreira. - Più di una volta il presidente Bosco mi ha contattato per giocare con la maglia rossazzurra, ma il fitto programma di partite in Giappone avevano negato questa possibilità. I tempi quest’oggi sono maturi e finalmente, con questa stagione, sono felice di poter dare il mio contributo. Sono molto emozionato, il Catania Beach Soccer ha una grande storia ed è mio obiettivo aiutare la squadra a ottenere i risultati che merita il club. Con i mister Marcelo Mendes e Fabricio Santos in questo periodo ci siamo spesso interfacciati”.

La formazione prepara, intanto, la seconda tappa stagionale del campionato di serie A, che segnerà sulla spiaggia di Cirò Marina, da venerdì a domenica, l’inizio di un ciclo di impegni ravvicinati e decisivi nel cammino verso la Final Eight di Cagliari. Ritornati i Nazionali dalle qualificazioni in Portogallo, il gruppo potrà lavorare al gran completo agli ordini del tecnico Marcelo Mendes, chiamato ad un trittico di partite contro Farmaè Viareggio, Happy Car Sambenedettese e Canalicchio Catania.