Il Catania Beach Soccer vince il derby contro il Catania SSD nel quarto di finale Scudetto

Il Catania Beach Soccer ha vinto l’attesa sfida contro il Catania SSD, quarto di finale Scudetto andato in scena a Viareggio. Brutta botta rimediata subito da Del Duca sull’entrata di Fred. Eudin ci prova su punizione centrale, Padilha si oppone con i pugni. Sul ribaltamento di fronte, Costa chiude lo specchio a Catarino. Farinha spreca una ghiotta occasione per sbloccare il punteggio. Girata poi di poco alta al volo del neo entrato Zurlo. Al 9’ rigore a favore del Catania Beach Soccer, realizzato da Giordani. Villella potrebbe riequilibrare immediatamente la situazione, ma si fa ipnotizzare dal portiere.

In avvio di secondo tempo, Del Duca pareggia, sugli sviluppi di angolo, con una realizzazione di prima intenzione con la sfera schiacciata sulla sabbia. All’7’ Percia Montani sfrutta una ripartenza per riportare avanti la squadra allenata da Fabricio Santos (2-1). Ancora l’italo-argentino cala il tris in scivolata sottoporta. Il poker porta la firma di Farinha, che sfrutta un errore difensivo degli avversari.

La terza e risolutiva frazione si apre con la spettacolare rovesciata di Luis Enrique, intercettata in tuffo dall’attento Padilha. Il destro di Eudin riapre la contesa (2-4), punendo il baricentro basso degli avversari. Il delizioso pallonetto di Be Martis termina di un soffio oltre la traversa, come, dall’altra parte, il tentativo acrobatico dello svizzero Ott. Non sortiscono effetti gli assalti conclusivi dei ragazzi guidati da Mario Giuffrida (squalificato) e, così, il Catania Beach Soccer può esultare al termine del match.

Catania SSD – Catania Beach Soccer 2-4 (0-1; 1-3; 1-0)

Marcatori: 9’ pt Giordani (rigore); 2’ st Del Duca; 7’ st e 8’ st Percia Montani; 9’ st Farinha; 6’ tt Eudin.

Catania SSD: Costa, Chiavaro, Eudin, Del Duca, Sirico, Luis Enrique, Ott, Castrianni, D’Amico, De Fazio, Giuffrida, Villella. All. Marconcini Silva Luiz Claudio.

Catania Beach Soccer: Rafael Padilha, Catarino, Rafael Farinha, Bê Martins, Fred, Barbagallo, Sanfilippo, De Nisi, Palazzolo, Zurlo, Percia Montani, Giordani. All. Fabricio Santos.

Arbitri: Romani di Modena e Innaurato di Lanciano (cronometrista Cardone di Agropoli).