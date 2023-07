Il Catania Beach Soccer cala in casa il tris al Città di Milano

Sono ripartite da Catania le emozioni della serie Aon che vivrà, sino al 30 luglio, un autentico tour de force. Seconda tappa in calendario, che il Catania Beach Soccer ha inaugurato con la sfida contro il Città di Milano, revival della partita vinta per 4-0 e valida per le semifinali di Coppa Italia. Il tecnico Fabricio Santos ritrova l’organico al gran completo, ad eccezione dello squalificato Fred Cabral. Prima opportunità degna di nota, al minuto 6, con l'acrobazia di Zurlo, sulla quale Chiodi interviene in presa sicura. Al 12’ contropiede avviato da Catarino e concluso da Be Martins, che calcia sul fondo. Le due squadre, complice un gran caldo, non sbloccano lo 0-0 di partenza. Il risultato si schioda nella successiva frazione dopo un solo giro di lancette. Marcello Percia Montani riceve il pallone da De Nisi, si coordina e realizza di precisione. Milano reagisce immediatamente, e sfiora il pareggio con Sassari, coast to coast, che termina con un tiro alto sopra la traversa. Sull’altro fronte, Zurlo crea per Catarino, necessario l’intervento di Chiodi in angolo. Ancora un’emozione per parte, il libero di Palazzolo, capitano per l’occasione, a lambire il legno e la parata di Rafael Padilha a tu per tu con Ilardo.

Sul vantaggio di misura in favore degli etnei si va al terzo tempo. Al 7’ raddoppia il portiere dai piedi buoni e dal tiro secco, Rafael Padilha, staffilata alla sinistra di Chiodi. Doppio vantaggio rossazzurro, che potrebbe anche essere più rotondo se all’8’ Percia Montani non si vedesse respingere il libero da Chiodi e Be Martins, un minuto a seguire, non sparasse fuori misura. Savarese dimezza, invece, le distanze, con una rete di pregevole fattura. Al 10’ il tris del Catania Beach Soccer: da posizione defilata, out di sinistra, dalla propria metà campo, Catarino lascia partire una bordata micidiale di destro imprendibile per Chiodi. La formazione di mister Santos è salita, così, a 6 punti, in tsta alla classifica assieme ad Alsa Lab Napoli e Farmaè Viareggio.

Città di Milano-Catania Beach Soccer 1-3 (0-0, 0-1, 1-2)

Reti: 1’ st Percia Montani, 7’ tt Rafael Padilha, 9’ tt Savarese, 10’ tt Catarino.

Città di Milano: Chiodi, Gabriel, Campolongo, M. Agosta, Ilardo, Savarese, Tinaglia, Pagani, Altobelli, Sassari, Filipe, Russo. All. Polastri.

Catania Beach Soccer: Padilha, Sanfilippo, De Nisi, Palazzolo,Percia Montani. Barbagallo, Catarino, Rafael Farinha, Zurlo, Bè Martins, Giordani. All. Santos.

Arbitri: Fiammetta di Roma 2 e Pavone di Cinisello Balsamo (cronometrista Gosetto di Schio).