Serie A: Catania Beach Soccer battuto in rimonta dal Viareggio

Al tramonto della quinta giornata, il campionato di serie A di beach soccer ha proposto il big match tra Catania e Viareggio, sfida che aggiunge fascino ad una lotta al vertice molto equilibrata, vinta dai toscani in rimonta per 5-4. Dopo appena 20 secondi, tiro di Padilha dalla distanza, non trattenuto da Carpita, su cui Emmanuele Zurlo arriva come un falco per siglare l’1-0. Avvio tambureggiante di marca rossazzurra: al 4’ Sanfilippo soffia la sfera a Genovali che lo stende centralmente. Ampia visuale per il numero 3, che, davanti a Carpita, non sbaglia. Raddoppio Catania Beach Soccer, che imprime la marcia giusta e concretizza, ancora al 4’, con Be Martins. Azione insistita del Pallone d’Oro portoghese, che di destro piega le mani del portiere viareggino, portando, così, a 3 i gol di vantaggio dei rossazzurri. Il Viareggio, però, cresce. L'acrobazia di Ozu Moreira chiama il portiere all’intervento alla sua sinistra. Preludio alla realizzazione che arriva, sugli sviluppi di un angolo, con la stoccata vincente di Leo Martins. Sul finir della frazione, preme il Viareggio, gran botta di Carpita d’un nulla a lato.

Rossazzurri che provano, già a inizio secondo tempo, ad emulare l’approccio dei primi minuti. Al 3’ Palazzolo impegna Carpita che si salva, palla che arresta la propria corsa sulla linea, Be Martins tenta la magia, ma la sfera non vuol saperne di entrare. Fortuna che non assiste l’asso lusitano, che al 4’, con una conclusionw a giro, colpisce il palo. Catania che torna al suo massimo vantaggio con la punizione di Pietro Palazzolo, piena di veleno, una scheggia impazzita che batte Carpita per il 4-1. Risposta che non si fa attendere, gli avversari tornano prepotentemente in partita al 6’ grazie a Ozu Moreira, abile nel correggere sotto porta il pallone che Ze Lucas aveva indirizzato sulla traversa. Staffilata poi di Bertacca, destinata all’angolino, Padilha si distende alla sua destra devia. La compagine etnea sfiora la quinta marcatura, super intervento di Carpita su Giordani, imbeccato splendidamente da Catarino.

Si va al riposo, sul parziale di 4-2 in favore del Catania, ma negli ultimi minuti il copione viene ribaltato. In avvio Ze Lucas scippa letteralmente il possesso a Be Martins, infilando Padilha a tu per tu. Topica colossale di Be Martins che in alleggerimento beffa Padilha con uno sfortunato colpo di testa. Sul 4-4 azioni pericolose su entrambi i fronti. Il centro che vale il prezioso successo al 6’: mani di Palazzolo, libero di Ze Lucas che è una sentenza, piede caldissimo, traiettoria all’angolino e doppietta per il brasiliano, che si prende la scena e i galloni di man of the match.

Farmaè Viareggio-Catania Beach Soccer 5-4 (1-3; 1-1; 3-0)

Reti: 1’ pt Zurlo, 4’ pt Sanfilippo, 4’ pt Bè Martins, 8’ pt Leo Martins; 4’ st Palazzolo, 6’ st Ozu Moreira; 2’ tt Ze Lucas, 4’ tt aut. Bè Martins, 6’ tt Ze Lucas.

Farmaè Viareggio: Carpita, Ghilarducci, Bertacca, Pugliese, Genovali, Ozu Moreira, Jose Lucas, Remedi, Santini, Petracci, Fazzini, Leo Martins. All. Francesco Corosiniti.

Catania Beach Soccer: Rafael Padilha, Catarino, Rafael Farinha, Zurlo, Giordani, Barbagallo, Sanfilippo, De Nisi, Palazzolo, Bè Martins, Percia Montani, Fred. All. Fabricio Santos.

Arbitri: Romani di Modena e Fagnani di Termoli (cronometrista Innaurato di Lanciano).