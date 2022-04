Serie D, il girone I si ferma nuovamente per recuperare le partite mancanti  

Nuovo stop per il girone I del campionato di Serie D. La notizia è stata ufficializzata, nelle scorse ore, dal Dipartimento Interregionale, che ha preso questa decisione dopo “aver verificato che, successivamente alla calendarizzazione delle gare di recupero, a causa di nuove positività di calciatori e dei provvedimenti di isolamento disposti dalle Autorità Sanitarie, è necessario assicurare che la fase finale del campionato si debba svolgere in condizioni di parità tra le società partecipanti. Dovendo dare precedenza alla programmazione dei recuperi, la LND ha disposto lo stop del torneo e la modifica del calendario”.

La 35^ giornata, in programma mercoledì 27 aprile è sospesa. I turni 35°, 36°, 37° e 38° si disputeranno il 4, 8, 15 e 22 maggio. Restano le stesse date in calendario per 32^, 33^ e 34^ giornata del 10, 14 (giovedì pre-pasquale) 24 aprile. In pratica ci sarà un’altra settimana aggiuntiva di pausa con le partite che riprenderanno il 4 maggio per la volata finale.

Questo, infine, il quadro completo dei recuperi:

Mercoledì 6 aprile

Cavese-Trapani

San Luca-Portici

Mercoledì 20 aprile

Biancavilla-Acireale

Trapani-Troina

Licata-Cittanova

Real Aversa-Lamezia

Mercoledì 27 aprile

Giarre-Licata

Acireale-Castrovillari

Troina-Santa Maria Cilento

Domenica 1 maggio

Castrovillari-Rende

Acireale-Licata

Sancataldese-Troina