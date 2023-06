Ore di vigilia per la SuperMaratona dell’Etna, start a Marina di Cottone

Ore di vigilia per la SuperMaratona dell’Etna, la corsa di 43 chilometri che si sviluppa in salita, che dal mare porta alla cima del vulcano attivo più alto d’Europa. Start sabato alle ore 7.30, dalla spiaggia di Marina di Cottone, quindi via lungo i centri storici dei comuni di Fiumefreddo di Sicilia, Piedimonte Etneo, Linguaglossa e Castiglione di Sicilia, per poi arrivare all’Osservatorio Vulcanologico, a quota (quasi) 3.000 metri. La partenza della SuperRound Trip è fissata alle ore 10.30, a Piano Provenzana (1800 metri). Il percorso quest’anno si allungherà di qualche chilometro in quanto, dopo un recente sopralluogo, è stata verificata l’impossibilità a effettuare la discesa lungo i canaloni di sabbia vulcanica, interamente ricoperti di ghiaccio e neve.

La competizione salirà e scenderà, quindi, dal medesimo percorso, con lo stesso dislivello, e anziché essere di 14,5 chilometri sarà di 20 chilometri circa. Spiega il direttore gara, Carmelo Santoro: “Abbiamo appena fatto un sopralluogo in quota e verificato che non ci sono i presupposti per potere andare dai canaloni; troppa neve e ghiaccio, condizioni che renderebbero pericolosa, se non impossibile, la discesa. La sicurezza per noi è una priorità. La competizione non perderà, comunque, di fascino, in quanto si svilupperà sull’ultimo tratto della SuperMaratona e i partecipanti correranno immersi in un paesaggio lunare dall’inizio alla fine”.