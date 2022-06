Il Catania Beach Soccer batte il Pisa e alza la Supercoppa

Il Catania Beach Soccer ha vinto la Supercoppa 2022, superando per 5-4 il mai combattivo Pisa. Bella la cornice della sfida, la spiaggia con l’opera d’arte simbolo di Pescara sullo sfondo, la Nave di Cascella. Il match è stato palpitante e ha regalato grandi emozioni. Il trofeo d'apertura della stagione 2022 del beach soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti se l’è aggiudicato la compagine etnea, al termine di una gara ricca di sorpassi e controsorpassi. I colpi di Gori e del portoghese Be Martins sono stati decisivi negli ultimi 3’. Il Pisa ha accarezzato l’ebrezza del successo per buona parte dell’incontro grazie alle perle del “el talentin” Josep. Fenomenale anche il gol di Zurlo. Josep, Gori, Di Palma, Zurlo e Sanfilippo sei delle nove reti sono colorate dell’azzurro Italia.

Il club dell’Elefantino ha conquistato il suo tredicesimo alloro, rafforzando, così, il primato di più titolato della Penisola. Il Pisa ha ceduto il passo al Catania come nella finale della del 2021, ma in entrambe le occasioni è andato molto vicino al bersaglio grosso. Al via venerdì, nella stessa location, i primi tre turni della Poule Promozione: 9 squadre coinvolte, 12 confronti in tutto, 4 al giorno.

Pisa-Catania 4-5 (0-0; 2-2; 2-3)

Marcatori: 1’st Sanfilippo (C), 7’st rig Josep (P), 11’st Josep (P), 11’st Zurlo (C); 4’tt Borer (C), 6’tt Bruno Xavier (P), 9’tt Gori (C), 12’tt Be Martins (C), 12’tt Di Palma (P)

Pisa: Negrini, Vaglini, Bruno Xavier, Barsotti, Marinai, Di Tullio, Salvadori, Di Palma, Jordan Soares, Montecalvo, Camillo Augusto, Casapieri. All. Marrucci.

Catania: Battini, Paterniti, Antonio Bernardo, De Nisi, Be Martins, Borer, Fred, Ilardo, Orofino, Sanfilippo. All. Mendes.

Arbitri: Romani di Modena, Fagnani di Termoli e Innaurato di Lanciano.