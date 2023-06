Numeri e curiosità fanno grande la "Supermaratona dell’Etna"

Un successo la Supermaratona dell’Etna, che si è corsa lo scorso fine settimana, e ha visto trionfare Alessandro Raiti (4:06:21), e Gisella Beretta (4:40:20). Oltre quattrocento i partecipanti tra "Supermaratona" e "SuperRound Trip", provenienti da tutt’Italia e dal mondo. Gli ultrarunner che hanno dovuto fare più strada per correre in Sicilia sono stati: Nate Holmes e Jacquelyn Meyer, provenienti dagli Stati Uniti, Rolando Ramos dall’Ecuador e Pelayo Piña Pilar dal Messico, che ha ricordato le sue origini, sventolando la bandiera del suo paese a pochi metri dal traguardo.

L’atleta più giovane che ha corso i 43 chilometri è risultato essere più di uno e sono tutti del 1997. Per quanto riguarda la SuperRound Trip invece il più giovane è Leonardo Patanè, classe 2001. Il runner che ha corso più edizioni è Salvatore Piccione dell’Atletica Mazara; dal 2012 non perde un’edizione (escluso il 2020 quando l’evento fu sospeso a causa del Covid). Quattordici i ristori presenti, dal mare alla cima dell’Etna, più due ape-car “volanti”, che hanno fatto la spola avanti e indietro lungo il percorso per assicurarsi che i concorrenti fossero ben idratati.

Oltre cento i volontari presenti lungo il percorso; da segnalare che alcuni erano atleti di Etna Trail ASD, ma la maggior parte abitanti dei paesi coinvolti (Fiumefreddo di Sicilia, Piedimonte Etneo, Linguaglossa e Castiglione di Sicilia), e poi i membri del CAI di Linguaglossa, presenti al 39° km. C’è chi ha ristorato gli atleti strada facendo, chi alla partenza e lungo il percorso ha vigilato affinché tutto si svolgesse regolarmente, chi ha cucinato la pasta (ben quattro tipi diversi), e preparato i cannoli siciliani “espressi” al pasta party. Insomma un lavoro di team fatto con la testa, ma, soprattutto, con il cuore, da chi vive e conosce bene il territorio ed è estremante ospitale con chi visita e corre la Sicilia.

La XVI edizione è andata, così, in archivio e ora Etna Trail ASD, la società organizzatrice, si prepara a organizzare la Salomon Maxi Race Etna Trail, la manifestazione di trail running che i prossimi 29-30 luglio prevede quattro gare: Etna K1 Vertical, 64 km, 24 km, Walktrail di 14 km, e il mini trail di 3 km per i più piccoli. Quattro corse per quattro stili e preparazione diversa, per scoprire correndo i sentieri del più alto vulcano attivo d’Europa.

È possibile iscriversi alla Salomon Maxi Race Etna Trail sul sito web: www.etnatrail.it