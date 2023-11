Serie A2 playoff, le tenniste de Cus Catania si arrendono alle rivali del Park Genova

Le tenniste del Cus Catania non sono riuscite a sovvertire i pronostici della vigilia contro il Park Genova, che si è imposto sui campi di San Gregorio nel turno d'apertura dei playoff di serie A2. Le quotate 2.1 Cristiana Ferrando e la lettone Darja Semenistaja battono rispettivamente Noemi La Cagnina e Miriana Toma con lo stesso punteggio di 6-2; 6-4, mettendo, così, un'ipoteca sul successo della squadra ligure. A questo punto, Giulia Paternò ha il difficile compito di cercare di invertire l'inerzia del match, ma deve arrendersi a Lucrezia Musetti per 6-3, 6-2.

Sul 3-0 per il Park Genova, risultano inutili i doppi. Al di là della sconfitta per mano di un avversario di elevato valore, rimane la grande soddisfazione del Cus Catania e dei suio capitani Fabio Rizzo e Alessio Di Mauro per aver disputato un'ottima stagione, culminata con la meritata qualificazione agli spareggi promozione. L'anno prossimo ci saranno tempo e modo per alzare ulteriormente l'asticella delle ambizioni.