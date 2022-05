La Poseidon Catania vince a Messina il "Trofeo Piskeo" di nuoto

La Poseidon Catania ha vinto la 16^ edizione del “Trofeo Piskeo-Memorial Mirko Laganà”, importante manifestazione di nuoto tornata a svolgersi, dopo due anni di stop forzato, causato dalla pandemia, nella piscina olimpionica della Cittadella Sportiva Universitaria di Messina. Protagonisti sono stati gli atleti delle categorie Esordienti B e A, che hanno difeso i colori di 24 società siciliane e calabresi. Il club etneo ha totalizzato 1619 punti, precedendo Sun Club e Sport Club Erea. Quarta l’Aqua-Fit, quinta l’Idra Nuoto e sesta l’Aquarius Trapani. Buone le risposte cronometriche e grande la soddisfazione degli organizzatori, con in testa Grazia La Motta Laganà e la sua famiglia, che hanno potuto finalmente riproporre l’evento sportivo, cui sono molto legati dal punto di vista affettivo. L’appuntamento è stato già fissato per il 2023, quando si punterà a ripristinare il programma completo, come da tradizione del “Trofeo Piskeo”.

Tutti i primi classificati delle gare individuali. 100 farfalla Es. B: Penelope Benvenuto (Poseidon) 1’24”3 e Paolo Brullo (Erea) 1’15”8; 100 farfalla Es. A: Giorgia Moceo (Sun Club) 1’10”3 e Otello Merano (Sicilia Nuoto) 1’06”9; 200 rana Es. B: Alice Moceo (Sun Club) 3’39”8 e Matteo DI Mauro (La Meridiana) 1’33”2; 200 rana Es. A: Giada Ferro (Sicilia Nuoto) 2’57”9 e Diego Zanfardino (Swimblu) 3’02”0; 50 dorso Es. B: Greta Marino (Poseidon) 41”2 e Daniele Cento (Swim Power); 800 stile Es. A: Lara Lopis (La Meridiana) 10’07”9; 1500 stile Es. A: Otello Merano (Sicilia Nuoto) 19’19”4; 400 misti Es. A: Francesco Minniti (Sun Club) 5’31”9. 100 dorso Es. B: Flavia Dell’Acqua (Poseidon) 1’30”2 e Simone D’Agata (Poseidon) 1’21”2; 100 dorso Es. A: Laetitia Schembari (Erea) 1’18”0 e Matteo Carnabuci (Poseidon) 1’12”0; 200 stile Es. B: Penelope Benvenuto (Poseidon) 2’48”2 e Simone D’Agata (Poseidon) 2’36”9; Giorgia Moceo (Sun Club) 2’19”3 e Manuel Distefano (Poseidon) 2’19”7; 400 stile Es. B: Penelope Benvenuto (Poseidon) 5’58”7 e Valerio Contorno (Nadir) 5’32”6; 400 stile Es. A: Giorgia Moceo (Sun Club) 4’54”8 e Otello Merano (Sicilia Nuoto) 4’49”1; 50 stile Es. B Greta Marino (Poseidon) 34”8 e Alessandro Caliri (Waterpolo Messina) 32”7; 200 dorso Es. B: Flavia Dell’Acqua (Poseidon) 3’15”1 e Mario Farris (Swim Power) 2’54”5; 200 dorso Es. A: Giorgia Rinaldi (Poseidon) 2’48”8 e Matteo Carnabuci 2’36”1; 100 rana Es B: Alice Moceo (Sun Club) 1’44”8 e Matteo DI Mauro (La Meridiana) 1’31”8; 100 rana Es. A: Giada Ferro (Sicilia Nuoto) 1’22”7 e Lorenzo Ferro (Nadir) 1’20”8; 100 stile Es. B: Adele Milazzo (Poseidon) 1’23”3 e Andrea Aldisio (Poseidon) 1’09”9; 100 stile Es.A: Sonia Cucinotta (Ssd Unime): 1’07”6 e Nereo Di Benedetto (La Meridiana) 1’02”2; 200 farfalla Es. A: Giorgia Moceo (Sun Club) 2’32”8 e Otello Merano (Sicilia Nuoto) 2’38”6; 50 rana Es. B: Mia Gallo (Erea) 51”4 e Ilias Akhmetov (Power Team) 43”7; 200 misti Es. B: Alice Moceo (Sun Club) 3’18”2 e Paolo Brullo (Erea) 2’50”1; 200 misti Es. A: Giada Ferro (Sicilia Nuoto) 2’45”7 e Francesco Minniti 2’36”9