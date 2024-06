A Catania il Master regionale di Coppa Italia Tennis e Padel

Dal 28 al 30 giugno 2024 arriva a Catania un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del padel e dello sport in generale. Il Circolo Padel Weiss powered by Adidas Padel di Catania, grazie alla Fitp (Federazione italiana tennis padel), sarà il palcoscenico del Master regionale di Coppa Italia TPRA. In via Messina 587/A, vicino al borgo di Ognina, si sfideranno i migliori talenti regionali in un evento mozzafiato.

Sponsorizzato da Powerade, il torneo promette adrenalina pura e spettacolo sportivo di altissimo livello per stabilire quali circoli di tutta la Sicilia passeranno alla fase nazionale. Tre giorni di match intensi e competizione serrata che terranno il pubblico con il fiato sospeso, con tutte le squadre vincitrici dei rispettivi Master Provinciali per le categorie maschile, femminile e doppio misto. Con un clima ideale e un’atmosfera che rende la città di Catania ormai un punto di riferimento per il padel siciliano, tutti gli appassionati della disciplina sono chiamati ad assistere a un evento che si prospetta una vera e propria festa dello sport.