Acireale calcio a 5, ufficializzati quadri tecnici: in panchina ancora Sanfilippo

Si avvicina a rapide falcate l'avvio degli allenamenti pre-stagionali in casa Acireale, fissato per il primo settembre. Il primo passo è quello legato all'ufficialità dell'assetto tecnico in vista della nuova stagione in serie B di calcio a 5.

Area tecnica coordinata da Cristiano Ereddia in sinergia con gli altri dirigenti granata. Si parte dalla conferma di coach Alessandro Sanfilippo capace di convincere tutti, piazza compresa, delle sue qualità di tecnico, motivatore e gestore di una squadra.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mister Sanfilippo ha applicato un futsal divertente, dinamico e concreto, guadagnandosi gli apprezzamenti degli addetti ai lavori e la chance per la prossima stagione di B. Al suo fianco lavoreranno il preparatore atletico Davide Rando, i preparatori dei portieri Danilo Di Bella e Salvo Privitera, il responsabile analysis e scout Damiano Zappalà mentre il team manager sarà Roberto Fassari. Il tecnico della compagine Under 19 è invece Antonio Cirelli. Responsabile del materiale tecnico Luca Barbirotto.