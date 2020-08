Alfa Basket Catania, batteria di play tutta catanese: arriva Daniel Arena

L’Alfa Basket Catania comunica, che il playmaker Daniel Arena vestirà la canotta rossazzurra nella prossima stagione.

Un ritorno quello del cestista catanese, che in casa Alfa ha lasciato ottimi ricordi. Daniel torna dopo l’esperienza con lo Sport Club Gravina. Il giocatore, classe 1997, ha vissuto con la canotta alfista stagioni memorabili contribuendo alla promozione dalla Serie D alla Serie C, con Di Masi allenatore, e successivamente dalla Serie C alla Serie B.

Un play ecclettico, ricco di talento e di grande imprevedibilità, che darà sicuramente un contributo importante alla squadra allenata da coach Davide Di Masi. Arena è pronto, carico e determinato. Non vede l’ora di cominciare la sua nuova avventura con l’Alfa Catania dove tutti lo hanno sempre stimato e voluto bene. "Kebab" come lo chiamano affettuosamente compagni di squadra e amici, è stato voluto fortemente dalla società e dal tecnico Di Masi che lo conosce e lo apprezza dal punto di vista umano e cestistico. Daniel Arena formerà, con Marco Consoli, una importante "batteria" di play tutta catanese.