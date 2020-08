Alfa Basket Catania, Nicolò Mazzoleni vestirà ancora la casacca alfista

Nicolò Mazzoleni, classe 2001, vestirà ancora la canotta rossazzurra dell’Alfa Basket Catania. Il giovanissimo play-guardia, di 191 centimetri, vivrà la sua terza stagione consecutiva nelle fila della squadra catanese. Mazzoleni, prodotto del florido vivaio del Cus Catania, dopo le brillanti apparizioni in Serie B due anni fa, e in Serie C Silver l’anno scorso, si è guadagnato la riconferma della società catanese.

Un giocatore importante, dal futuro assicurato, che è pronto a dare il suo contributo anche nella prossima stagione agonistica. Catanese doc, dotato di talento, di freschezza ed entusiasmo, Nicolò è un elemento fondamentale della squadra allenata da coach Davide Di Masi.