Alla "Giovanni Paolo II” di Paternò il Campionato Regionale Assoluto di nuoto 

La piscina "Giovanni Paolo II” di Paternò ospiterà, sabato e domenica, il secondo appuntamento ufficiale della nuova stagione di nuoto. Nell'impianto etneo si svolgerà, infatti, il Campionato Regionale Assoluto in vasca corta, anticipato in calendario per via delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Saranno 19 le società rappresentate da almeno un atleta: Cus Palermo, Idra Altair, Ita 12001, Kiran Club, La Fenice, Match Ball, Mimmo Ferrito, Nadir, Ortigia, Palermo Nuoto, Poseidon, Power Team Messina, Sicilia Nuoto, Sport Club Erea, Sun Club, Swim Power, SSD Unime, Water Sun e In Sport Rane Rosse. Il via verrà dato sabato mattina dai 400 misti maschili.

Il programma completo delle gare.

Sabato mattina

400 misti M

50 dorso F

50 farfalla M

200 stile libero F

50 rana M

100 rana F

400 stile libero M

100 farfalla F

4×50 stile libero M

4×50 stile libero F

Pomeriggio

100 misti M

1500 stile libero M 2ª serie + serie Ragazzi

800 stile libero F 2ª serie + serie Ragazzi

200 rana M

200 dorso F

100 dorso M

50 stile libero F

1500 stile libero M 1ª serie

800 stile libero F 1ª serie

200 farfalla M

200 misti F

100 stile libero M

Domenica mattina

400 misti F

50 dorso M

50 farfalla F

200 stile libero M

50 rana F

100 rana M

400 stile libero F

100 farfalla M

4×50 mista F

4×50 mista M

Pomeriggio

100 misti F

1500 stile libero F 2ª serie + serie Ragazzi

800 stile libero M 2ª serie + serie Ragazzi

200 farfalla F

200 dorso M

200 rana F

50 stile libero M

100 dorso F

800 stile libero M 1ª serie

1500 stile libero F 1ª serie

200 misti M

100 stile libero F