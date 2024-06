12° Cross Bike Andrea Trovato, domani si corre a Cosentini

Ricordando Andrea Trovato. Domani mattina, dalle 9, a Cosentini, frazione di Santa Venerina, andrà in scena il 12° Cross Bike in memoria dell’atleta scomparso prematuramente e a cui oggi è intitolata l’associazione. La gara è valida come prova unica del campionato regionale XCO (cross country) della Federciclismo, prova di Coppa Sicilia ed è anche un segmento importante della Coppa Ionica Libertas.

Il percorso è ricavato all’interno dello stupendo Parco di Cosentini, una straordinaria oasi verde all’interno del comune etneo. Due i tracciati disegnati. Il primo di una lunghezza di 5,0 Km ed un dislivello + di 115 metri. Il secondo - di una lunghezza di 3,4 km ed un dislivello di 90 metri - da ripetersi nel rispetto dei tempi di gara previsti per ogni categoria, con la presenza di ostacoli naturali e artificiali tipici della specialità del Cross-country.

Quattro le batterie in programma. La prima, alle 9, inaugurerà le partenze con Amatori, Junior sport ed Elite sport maschile e femminile. Alle 10.30, entreranno in scena gli Esordienti di primo e secondo anno. A seguire tocca con gli stessi parametri. Il gran finale della mattinata, alle 13, con Elite, Junior e Under 23 maschile e femminile. Nel pomeriggio entreranno in gara i Giovanissimi.

“Sarà una giornata di grande festa – ricorda il presidente dell’asd, Giovanni Trovato - all’insegna del ricordo di Andrea. Sarà una giornata per riflettere insieme. Volevamo fortemente organizzare un evento che lasciasse il segno e che coinvolgesse. I numeri – oltre 100 iscritti – ci danno ragione. Ringraziamo chi ha creduto in noi”.

L’associazione Andrea Trovato, oltre a essere uno straordinario punto di riferimento per il territorio sul piano sportivo, è impegnata nel sociale. Un esempio? Domenica, grazie alla partnership con l’Avis, ci sarà la possibilità di fare lo screening e di effettuare la donazione del sangue. “La giornata del Cross Bike Andrea Trovato – continua - è, soprattutto, aggregazione, attraverso lo sport, dei bambini con la nostra scuola di MTB facciamo provare in piccolo percorso in modo da invogliare i ragazzini a proseguire con questo magnifico sport”.

Ancora, il gruppo giovani dell'oratorio di Cosentini proporrà animazione per i più piccoli. Infine, a pranzo la maccheronata per tutti i presenti rappresenterà il momento conviviale che completa il tassello della giornata di sport e tanto altro.