A Catania i Campionati italiani assoluti Fisdir di tennis tavolo

Martedì mattina nel salone conferenze di Sport e Salute e del Coni in Corso Sicilia a Catania sono stati presentati i Campionati Italiani Assoluti Fisdir - Federazione italiana Sport paralimpici degli intellettivo relazionali - di Tennis Tavolo.

La manifestazione andrà in scena al Palanitta sabato 27 e domenica 28 aprile prossimi. Coinvolti circa 60 atleti che dovranno confrontarsi nelle 3 categorie: 1 con difficoltà intellettive minori del 75%; 2 down; 3 con difficoltà intellettive maggiori del 75%.

Alla conferenza stampa hanno preso parte Enzo Falzone, vicepresidente vicario Coni Sicilia e delegato per Catania che da padrone di casa ha accolto gli intervenuti e ha dato risalto al fatto che il Coni è sempre in prima linea per dare supporto anche agli eventi sportivi del Cip e come in questo caso a disposizione degli organizzatori per eventuale supporto. Il vicepresidente nazionale Fitet Paolo Puglisi si è soffermato sull'importanza di ospitare ancora una volta a Catania un evento nazionale di Tennis Tavolo che pone la città etnea sempre più al centro di questa disciplina, anche nel settore paralimpico e ha ringraziato l'Asd Fiamma Mico Riposto rappresentata dalla presidente Maria Concetta Musumeci, organizzatrice della due giorni, che ancora una volta ha reso possibile l'organizzazione di un appuntamento così importante che dà risalto alla disciplina a livello nazionale.

Claudio Pellegrino, deus ex machina della manifestazione dal punto di vista della direzione organizzativa, ha voluto puntualizzare che ben l'80% dell'attività paralimpica degli intellettivo relazionali del Tennis Tavolo si svolge in Sicilia, un segnale dell'attenzione di sfondo sociale che nella terra isolana trova area fertile dando la possibilità a queste categorie di atleti di trovare modo di esprimersi, tesi sposata ampiamente dall'Asp di Catania, presente con la responsabile del centro per l'autismo Alfia Ruggeri che da anni collabora con questo progetto e che ha dato a tre ragazzi la possibilità di partecipare con l'Asd Fiamma Mico a diverse competizioni in campo nazionale, facendo vivere loro delle esperienze formative e utili per fare accrescere l'autostima e favorire il distacco dall'alveo familiare, passaggio fondamentale per una crescita autonoma di queste persone.

Appuntamento quindi al Palanitta sabato e domenica per la parte agonistica.