Al PalaNitta il torneo nazionale paralimpico di tennis tavolo

È stato presentato al PalaCatania il 1° Torneo Paralimpico della stagione che si terrà sabato 18 e domenica 19 novembre al PalaNitta di Catania. L'evento sportivo è organizzato dall’ASD Fiamma Mico Riposto, in collaborazione con il Comitato Regionale FITeT Sicilia. Presente il responsabile tecnico organizzativo Claudio Pellegrino che ha presentato il Torneo. Il programma agonistico inizierà sabato 18 alle ore 13 con i singolari femminili e maschili esordienti di classe 1-5 e 6-10, che saranno seguiti alle 14 dalle gare di classe 11.

Alle 15 toccherà ai singolari femminili e maschili giovanili (per i nati dal 1° gennaio 2002 in poi) di classe 1-5, 6-10 e 11 e alle 16 agli assoluti maschili delle classi 1, 2, 3, 4 e 5. Si ripartirà domenica alle 9,30 si inizierà con i singolari maschili assoluti di classe 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e alle 10,30 scenderanno in campo le donne delle classi 1-2, 3-5, 6-7, 8-10 e 11,

"Dopo l’esordio dei campionati a squadre paralimpici, con lo svolgimento del primo concentramento - spiega il vicepresidente federale Paolo Puglisi -, questo torneo consentirà ai nostri tesserati di fare anche attività individuale. Avremo il piacere di avere con noi in entrambi i giorni il presidente Renato Di Napoli. Sarà il primo di due appuntamenti e il secondo sarà il 2-3 marzo 2024, in una sede che ci consentirà di tenere fede al mandato del Consiglio Federale, di effettuare l’attività su tutto il territorio italiano. Già l’anno scorso la Fiamma Mico Riposto della presidente Maria Concetta Musumeci ha organizzato a Catania un torneo, che ha riscosso ottimi consensi, e abbiamo così deciso di rinnovarle la fiducia.Tutti si stanno impegnando al massimo, affinché la manifestazione rappresenti per i nostri atleti un bel momento per confrontarsi ai tavoli e anche per trascorrere del tempo insieme piacevolmente".

Presenti in conferenza stampa anche il Vicepresidente vicario del CONI siciliano Enzo Falzone e l'Assessore allo sport del Comune di Catania Sergio Parisi che facendo un'analisi su quanto fatto sulle strutture sportive in città ha evidenziato come tutto questo stia facendo da volano attrattivo per portare a Catania sempre più eventi di caratura nazionale. In rappresentanza degli atleti a portato il saluto dei partecipanti Carmelo Barcella dello Sport Club Etna.