Alfa Basket Catania in vetta alla classifica di serie C: battuto il Giarre

Vittoria al PalaJungo e primato in cassaforte. L’Alfa Basket Catania di coach Davide Di Masi supera il Basket Giarre anche nella partita di ritorno e si assicura la prima posizione nella classifica del girone Azzurro di Serie C Silver. Gialloblu e rossazzurri danno vita ad una gara intensa e combattuta. Gli alfisti, in campo con il neo arrivato Nicolò Mazzoleni, espugnano l’impianto giarrese con il risultato di 71-68. Il primo parziale si chiude sul 19-19. All’intervallo lungo, l’Alfa è avanti per 38-32. Stessa musica nel terzo quarto di gioco, con gli ospiti in vantaggio per 53-46.

Nell’ultimo parziale, la squadra catanese respinge il tentativo di rimonta degli avversari e porta a casa l’importante successo. Una vittoria fortemente voluta, costruita con una grande difesa e con l’esperienza di capitan Marco Consoli. Il numero 8 alfista sfodera un’ottima prestazione, sia in difesa che in attacco, così come Luciano Abramo ed Ennis Whatley. "iamo felici per il successo - afferma il Direttore generale dell’Alfa Basket Catania, Carmelo Carbone -. Complimenti al Giarre, ben messo in campo dal tecnico D’Urso, nonostante le assenze di Casiraghi e Vitale. E’ stata una bella partita dal punto di vista agonistico con il nostro ex giocatore, Alberto Marzo, che ha fatto molto bene. Giarre è un’ottima squadra. In bocca al lupo ad i nostri avversari per il prosieguo della stagione".