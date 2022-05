Alfa Basket Catania vola in serie C Gold: festa rossazzurra dopo gara 3

Serie C Gold conquistata dall’Alfa Basket Catania. Al termine di tre intense ed emozionanti sfide contro la Siaz Piazza Armerina. La promozione arriva in un “Leonardo” interamente colorato di rossazzurro e con un tifo incredibile.

Gara 3 comincia malissimo per la squadra catanese: dopo 6 minuti di gioco Luciano Abramo (il miglior realizzatore del campionato) va ko per un infortunio alla caviglia. La finalissima termina magnificamente con il trionfo alfista. Con la coppa sollevata da capitan Marco Consoli, i tifosi in delirio in campo e il classico taglio della retina del canestro. E’ la notte dell’Alfa.

Dopo la vittoria netta in gara 1 e la sconfitta di misura in gara 2, i rossazzurri affrontano la terza partita con carica e determinazione. L’uscita di Abramo gela il "Leonardo” e fa sperare la cinquantina di sostenitori della Siaz. Il tabellone segna 15-8 per l’Alfa Basket Catania con una “vita” ancora da giocare. Piazza Armerina vuole approfittare dell’inevitabile contraccolpo accusato dagli alfisti. I bianconeri passano anche a condurre sul +1, ma l’Alfa Basket Catania si ricompatta.

Coach Davide Di Masi, coadiuvato da Enrico Famà e Aldo Calabrese, azzecca tutte le mosse. Ennis Whatley è micidiale. Lorenzo Corselli ed Enrico Pappalardo giganteggiano sotto canestro. Marco Pennisi è imprendibile. Nicolò Mazzoleni è una certezza. Il giovanissimo Federico Cuius è un leone, non solo per le triple (ne realizza due), ma anche per recuperi difensivi straordinari su Robinson e Sgrò. Sempre sul pezzo Daniel Arena e il capitano Marco Consoli, premiato prima dell’inizio della partita per le 100 presenze con l’Alfa; bravissimi anche gli Under Luca Cantarella, Gianmarco Catania e Giacomo Barletta. Il finale è gioia pura. Attesa, voluta e conquistata con uno spettacolare pubblico in tribuna. L’Alfa Basket Catania è tornata. Con forza, con voglia, con entusiasmo. E’ l’Alfa dei “catanesi”. Per la felicità del Presidente Nico Torrisi, del Direttore generale Carmelo Carbone e del Team manager Mario Litrico, che hanno costruito una squadra valorizzando i cestisti etnei, ottimamente guidati da Davide Di Masi, Enrico Famà e Aldo Calabrese. La Serie C Gold è realtà.



ALFA BASKET CATANIA 88

SIAZ PIAZZA ARMERINA 73

Alfa Catania: Arena 6, Corselli 13, Consoli 4,Whatley 23, Catania, Pennisi 12, Pappalardo 5, Mazzoleni 9, Cuius 8, Cantarella 4, Barletta, Abramo 4. Allenatore: Di Masi.

Piazza Armerina: Savoca ne, O. Musikic ne,Robinson 14, Berenis 8, Sortino, Sgrò 9, Ciancio 2, Boiardi 11, V. Musikic 8, Rietz ne, Babacar Seye 1, Genovese 20.

Allenatore: Diamante.

Arbitri: Lorefice di Ragusa e Mameli di Augusta.

Parziali: 22-17, 46-33, 68-49.