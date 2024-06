L'Amatori Catania guarda al futuro lavorando sui giovani

Mai mollare e sempre in mischia, un 100% assoluto per superare gli ostacoli. La concretezza è segnata oggi da un Paolone che a livello strutturale è stato rimodernato e nuovamente in linea con il movimento rugbistico di questa città e non solo. E poi ci sono i risultati della ripartenza legati al settore giovanile in attesa di un rilancio non a parole ma con i fatti che possa riconsegnare l'Amatori Catania in prima linea nell'elite del rugby italiano.

Risultati nati dalla passione dei tecnici e dalla collaborazione con una struttura di primo livello come l'Istituto F. Ventorino di Catania. Amatori Catania che quest'anno ha raddoppiato il numero degli iscritti, partecipando ai due campionati con le categorie U8 e U10. La stagione è stata un vero e proprio successo, i bambini sono stati straordinari e soprattutto fortissimi. Un risultato per di piu' fantastico grazie alle prestazioni e alle vittorie ottenute.

Altra nota importante, il grande progetto Junior, scuola attiva, proprio all'interno dell'istituto F. Ventorino. Un approccio che guarda al futuro dei tanti ragazzi tra i 10 e i 13 anni che si sono avvicinati al mondo della palla ovale e alla storia dell'Amatori Catania.

A sottolineare i risultati ottenuti in questa stagione il tecnico Tino Magrì: "E' stata una stagione iniziata bene e finita ancora meglio, frutto del buon lavoro fatto l'anno scorso e quest'anno. Volevo ringraziare personalmente chi giorno dopo giorno ha fiducia nel mio staff e nel nostro lavoro in particolare Riccardo Stazzone, presidente dell'Am. CT, e Luca Burgio, direttore sportivo WE Sport Catania. Il mio più grande ringraziamento, come dico sempre, va ai miei piccoli campioni protagonisti di un percorso fantastico ed ai genitori che ormai sono diventati più rugbisti di noi, segno che stiamo lavorando molto bene".