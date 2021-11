Amatori Catania: primo ko stagionale contro Noceto

Prima sconfitta stagionale per L’Amatori Catania Rugby contro Noceto. Partenza sul pezzo dei ragazzi di Garozzo che reagiscono subito alla punizione del vantaggio di Noceto.

Al trentesimo i padroni di casa pescano la meta che viene trasformata rimettendo la testa fuori e trovando il contro sorpasso, 10-6. Lavoro ai fianchi per L’Amatori e ancora punizione conquistata e ancora Madero sontuoso che prima riduce le distanze e poi piazza il calcio del nuovo sorpasso che chiude il primo tempo sul 10-12.

Nella ripresa il match viene indirizzato con forza da Noceto. L’Amatori non riesce a respingere la pressione e i padroni di casa vanno con facilità in meta. Nel finale la meta di Arena l’unica per L’Amatori Catania in un pomeriggio che regala la sconfitta. Resta la fiducia per il cammino in campionato nonostante la prima sconfitta stagionale.

Tabellino della gara

RUGBY NOCETO – Pagliarini, Savina, Greco, Carritiello, Terzi, Centesimi, Taddei, Ferrarini, Belchea, Pop, Boggiani, Devodier, Pitinari, Ferro, Quiroga. A disposizione Muciaccia, Lanzano, Pasqual, Boccalini, Alagna, Serafini, Albertini, Passera. Coach Varriale.

AMATORI CATANIA RUGBY Beltramino, Borina, Sapuppo, Camino, Calamaro, Madero, Giammario, Di Sano, Palmieri, Cosentino, Belcastro, Giarlotta, D’Aleo, V. Delfino, Mistretta. A disposizione Lipera, Russo, Ardito, Hliwa, Giustolisi, Scuderi, Arena, A. Delfino. Coach: GarozzoA disposizione Lipera, Russo, Ardito, Hliwa, Giustolisi, Scuderi, Arena, A. Delfino. Coach: Garozzo

NOTE: per L’Amatori Catania unica meta di Arena sul finire di gara. Perfezione sulle punizioni con Madero 4/4 e Beltramino 1/1