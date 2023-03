Ansmes, assemblea molto partecipata a Catania

Assemblea molto partecipata e ricca di contenuti, oltre che di riconoscimenti, per l’ANSMeS (Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’oro al merito del CONI e del CIP) di Catania che si è tenuta al Campo Dusmet, ospite del presidente regionale della Federhockey e delegato provinciale del Coni Enzo Falzone. Alla presenza del presidente regionale ANSMeS Totò Lombardo, e dopo aver ascoltato un video messaggio del presidente nazionale Francesco Conforti, Pippo Leone ha aperto i lavori.

“Ringrazio il presidente Conforti – ha detto Leone – che nel suo messaggio ha sottolineato come il comitato provinciale di Catania abbia dato un impulso importante alla vita dell’Associazione. Mi onoro di poter dire che grazie al lavoro svolto in questi anni, il comitato etneo è diventato quello con il più elevato numero di soci in tutta l’isola. Inoltre, anche con il supporto di Catania, il comitato siciliano è il terzo in Italia. Risultati importanti che danno ulteriore spinta nel perseguire il nostro obiettivo: trasmettere i valori fondanti dello sport e i sani principi che lo contraddistinguono. La nostra interazione costante con gli sportivi del territorio proseguirà nel tempo”.

La serata è stata anche l’occasione per la consegna delle stelle d’oro ad Antonio Avantaggiato, Enzo Falzone, Pietro Nicolosi e Mauro Prosperi.