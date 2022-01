Amatori Catania: il nuovo presidente è Riccardo Stazzone

Il Consiglio di amministrazione dell’Amatori Catania Rugby, dopo la tragica scomparsa del presidente Guido Sciacca, ha eletto Riccardo Stazzone come nuovo presidente della società biancorossa. Una scelta di grande responsabilità e fiducia che si allinea alla volontà di continuare i passi sportivo legato alla storia del club etneo.

"Guido Sciacca era un amico prima che un presidente - afferma il neo presidente Riccardo Stazzone - dieci anni intensi dove abbiamo condiviso tante cose. L’Amatori Catania rappresenta la storia e il presente dello sport catanese e sarà stimolante e appassionante continuare a lavorare per consegnare successi e gloria al nostro glorioso Club. Un onore ricoprire questo importante ruolo che mi avvicina ancora di più a mio padre che custodiva l’Amatori Catania come un figlio. Lui che prima da presidente, dal 1978 al 2000, e da presidente onorario fino al giorno della sua scomparsa nel 2011 ha dato tutto al fianco di Paolone. Spero di fare bene e sarà uno stimolo in più, lottando, come abbiamo fatto in questi anni, per portare l’Amatori Catania Rugby sempre più in alto"