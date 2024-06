Beach volley, scudetto U16 femminile per Martinengo-Bozza

“Esperienza straordinaria. Abbiamo davvero mostrato la nostra vera immagine all’Italia del beach volley”. Passione, sudore, sacrificio. Tre componenti, tre valori, emersi nella finale del campionato italiano per società, conclusasi a Bibione. I gemelli Giosué e Federico Andronico – le anime della Masterball – non nascondono la loro emozione per lo straordinario risultato in termini di impatto, di immagine e di crescita del brand della giovane società.

“Quinto posto nazionale nel maschile e decimo nel femminile, lo scudetto Under 16 conquistato da Sofia Martinengo e Gaia Bozza, entrambe quest’anno all’Imoco Conegliano. E, poi, registriamo una forte presenza giovanile con 20 giovani sui 74 che abbiamo schierato al via. Siamo davvero felici e orgogliosi della nostra grande famiglia”.

Scudetto, quindi, per Sofia Martinengo (2010) e Gaia Bozza. La prima, classe 2010, è una figlia d’arte. Il papà Claudio, oltre ad essere stato uno dei più forti giocatori del volley catanese, ha senz’altro rappresentato un punto di riferimento nel beach volley. Nelle ultime due stagioni ha allenato la Ciclope Bronte, conquistando la promozione in B prima e l’accesso ai play off per la promozione in A3. Bronzo nel silver per Riccardo Garofalo e Giuseppe La Rosa, la rodata coppia palermitana, campione lo scorso anno, si conferma tra le più forti del seeding. “Abbiamo tenuto testa in tutte le categorie. Mi preme sottolineare il fatto che nelle partite più importanti c’era a tifare una tribuna di nostri atleti. È stato un importante momento di condivisione, di crescita e di aggregazione. Noi interpretiamo lo sport così. E siamo felici che tutto questo siamo riusciti a trasmetterlo a chi crede in noi”.

Nel gold, con una vittoria e due battute d’arresto per 2-1, non è riuscita a guadagnare il pass per il main draw la coppia Top Team, Franco Arezzo e Geri Ndrecaj. Nessun dramma, visto che i catanesi si sono rimessi subito al lavoro alle Capannine per preparare nel migliore dei modi la tappa di Caorle Assoluti. Occasione per riscattare prontamente. La Masterball è al lavoro per organizzare eventi. Il primo nelle prossime settimane sarà l’edizione 2024 del Memorial Blandini, dedicato agli sport sulla sabbia.