Boxe, qualificazioni mondiali Youth a Catania: il programma

"Festa dello sport". Due giornate all'insegna della Boxe quelle dell'11 e 12 giugno in un panorama più ampio, quello del traning camp Youth in programma a Catania dal 9 al 13 giugno, che vede proprio in quei giorni 47 azzurri di categoria nella città etnea.

Nelle due giornate in programma alle Porte di Catania si svolgerà un torneo Round Robin (con sfide incrociate e classifica a punti) di categoria Youth che metterà in palio la qualificazione ai Mondiali di Spagna (Alicante) del prossimo novembre. Sul ring anche gli atleti della Cavallaro Boxing team di Catania. Pronto a mettere i guantoni Stefano Guglielmino, 54 kg, del team Cavallaro, 68 match, bronzo nel ’21 e oro nel ’19 ai campionati italiani, con diverse esperienze in azzurro tra cui un Europeo lo scorso anno. Altri boxer tra cui Francesco D’Ascari (54 kg), Alfio Caniglia (75 kg), Antonio Lopes (92 kg) E Fulvio Lardaruccio (57 kg) della Lanza Boxe Scordia che hanno trascorsi importanti tra tornei nazionali e continentali.

Le sfide saranno con altri pugili provenienti da diverse regioni come Campania, Emilia Romagna, Puglia, Lombardia, Piemonte, Abruzzo e Toscana. E coinvolgeranno anche altri siciliani come Damiano Dell’Aquila, Salvatore Sortino, Umberto Scala, Gabriele Miceli, Angelo Maranzano e Samuele Moncaldo.