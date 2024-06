Canoa, Anastasia Insabella sul tetto d'Europa

Fantastica vittoria di Anastasia Insabella, che batte tutte le avversarie e sale sul tetto d’Europa. La canoista del Circolo Canoa Catania incanta sul bacino slovacco di Bratislava-Zemnik nei Campionati Europei Junior e Under 23. Stamattina finalissima del K1 1.000 metri Junior e medaglia d’oro per Anastasia, che alla fine della gara esulta con i pugni stretti per un’impresa memorabile. A soli 14 anni di età, l’atleta catanese si impone nella categoria Junior con avversarie più grandi di lei. Prestazione super di Anastasia Insabella, che chiude al primo posto con il tempo di 4.07.393. Al secondo posto l’ungherese campionessa in carica, Bianka Hofer (+01.204), terza la polacca Julia Kot (+5.204).

Anastasia Insabella ha spinto per tutta la gara dimostrando, ancora una volta, la sua forza fisica e mentale. Un risultato incredibile che segna un record mondiale vista la giovanissima età della canoista italiana. Mai nessuno a 14 anni aveva vinto un titolo continentale.

Grandi emozioni, in Slovacchia, con Anastasia Insabella sul gradino più alto del podio mentre suona l’inno italiano. Stamattina, Anastasia è stata la prima azzurra a salire sul podio della kermesse europea. Dopo di lei è toccato a Giorgia Lacalamita, oro nel K1 Under 23 1.000 metri e a Federico Zanutta e Luca Micotti nel K2 Under 23 1.000 metri maschile.

Domani un’altra giornata importante. Anastasia Insabella sarà in gara nella finalissima del K1 Junior sulla distanza olimpica dei 500 metri. Il via alle ore 10.01. Anche stavolta per lei la corsia sarà la numero 7.