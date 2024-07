Canoa, doppio argento mondiale per Anastasia Insabella in Bulgaria

Due splendide medaglie d’argento. E’ questo l’ottimo bottino della catanese Anastasia Insabella, che nei Campionati del Mondo Junior e Under 23 di canoa velocità, conclusi oggi a Plovdiv (Bulgaria), si conferma tra le migliori giovani dopo l’oro vinto a Bratislava (Slovacchia) negli Europei. La quattordicenne canoista, tesserata per lo Jomar Club Catania, porta in alto i colori della nazionale azzurra e, nella categoria Junior, contro avversarie più grandi di lei, riesce a conquistare due ottimi secondi posti.

Anastasia Insabella sale sul secondo gradino del podio nel K2 Misto sulla distanza dei 500 metri in coppia con il cremonese Enrico Laudati. Con il tempo di 01:39:533 gli azzurri cedono il passo soltanto all’Ungheria (Hanna Peto e Zsadany Arpad Hizo), che vince la medaglia d’oro in 01:38:503. Al terzo posto si piazza la Cina (Chengyang Shao e Yuexin Zhou) con il tempo di 01:40:458. Grande impresa dei due canoisti italiani all’Olimpic Arena di Plovdiv.

Oggi nella giornata conclusiva, la rossazzurra Anastasia Insabella concede il bis e si mette al collo la medaglia d’argento nel K1 sulla distanza olimpica dei 500 metri.

In acqua 2, l’etnea è una leonessa e contro le migliori giovani del mondo riesce a sfoderare una prestazione super. La canoista catanese chiude al secondo posto in 01:57:693. Vittoria per la tedesca Caroline Heuser in 01:54:715. Terza la spagnola Yaiza Novo in 01:58:607.

Ancora festa azzurra e rossazzurra durante la cerimonia di premiazione. Grande felicità e lacrime di gioia per papà Daniele Insabella (vicepresidente di Federcanoa) e per mamma Francesca Mazzullo. Anastasia è nella storia della canoa italiana per essere l’atleta più giovane di sempre a vivere da protagonista un evento così importante come il Mondiale vincendo ben due argenti più l’oro Europeo di Bratislava.

“Sono felicissima - dichiara Anastasia Insabella -. Ci ho sempre creduto. Già per me era un sogno la qualificazione alla Finale A del K1 500 metri. Ai blocchi di partenza mi sono caricata al massimo. Dedico queste medaglie a mio padre, alla mia famiglia, a me stessa e a tutto il Circolo Canoa Catania”.

Nella prima finale disputata in Bulgaria, quella del K1 metri 1.000, Anastasia Insabella è sfortunata. Dopo una strepitosa semifinale, la catanese si presenta in linea di partenza con una nuova generazione di fenomeni mondiali, Cina, Russia, Ungheria, Germania, ci sono proprio tutte.

La partenza è eccezionale. Anastasia è messa bene nelle prime battute e sta per distendersi. Poi qualcosa non va. L’etnea è costretta al ritiro per un guasto alla canoa.

Grande amarezza, ma Anastasia si carica ancor di più per le altre finali e torna nella “sua” Catania con due argenti mondiali.