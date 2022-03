Canoa Polo, coppa Italia: doppio trionfo per la Polisportiva Canottieri Catania

Coppa Italia maschile: tutto come l’anno scorso. Al Laghetto dell’Eur a Roma, la finale di Coppa Italia è la “solita”: Pro Scogli Chiavari-Polisportiva Canottieri

Catania Ortea Palace. E come nella scorsa stagione trionfano i siciliani. Finisce 2-1 con doppietta di Gianmarco Emanuele. In mezzo il gol del momentaneo pareggio dei liguri, campioni d’Italia in carica, siglato da Jan Erik Haack.

Terza Coppa Italia per la Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace. Sul podio anche lo Jomar Club Catania, che dopo aver perso in semifinale proprio contro l’Ortea per 3-1 ha piegato, nella finale per il bronzo, la Canottieri Eur per 6-5. Quinto posto per il Napoli (5-2 alla Canottieri Ichnusa). Settima piazza per la Polisportiva Nautica Katana (5-2 alla Marina San Nicola). Grande successo catanese e del Circolo Canoa Catania. Adesso i riflettori si accenderanno sulla prima tappa della Serie A, in programma a Bacoli, il 9 e 10 aprile.

In coppa Italia femminile: nessun problema per la “corazzata” Polisportiva Canottieri Catania. Le campionesse d’Italia in carica, guidate da coach Alessandra Catania, trionfano alla grande. Le rossazzurre cominciano la stagione nel modo migliore. Finalissima a senso unico con un netto 13-1 rifilato alla Canottieri Ichnusa. Scatenate Martina Anastasi (4 reti), Flavia Landolina, Silvia Cogoni e Giulia Buonvenga (3 gol a testa). Al terzo posto le Canoe Rovigo, che hanno superato nella finale per la medaglia di bronzo la Polisportiva Nautica Katana per 5-1. Seste le ragazze dello Jomar Club Catania battute 2-1 dal C.M.M. N. Sauro. Ottavo il Gruppo Sportivo Canoa Catania (sconfitto dalla Canottieri Eur per 2-1).

FORMAZIONI FEMMINILI

POLISPORTIVA CANOTTIERI CATANIA: Flavia Landolina, Martina Anastasi, Martina Barbagallo, Anna Esposito, Roberta Catania, Giulia Buonvenga, Silvia

Cogoni, Giada Sbarzaglia. Allenatore: Alessandra Catania.

GRUPPO SPORTIVO CANOA CATANIA: Aurora Politi, Lorena Perez Nieto, Morena Messina, Matilde Caruso, Agata Caflisch, Paola Di Franca. Allenatore:

Anastasia Insabella, Francesco Barbagallo, Flavia Landolina.

JOMAR CLUB CATANIA: Andrea Nizzi, Federica Mazzarino, Martina La Rosa, Martina Scardilli, Alessandra Catania. Allenatore: Anastasia Insabella, Flavia

Landolina.

FORMAZIONI MASCHILI

POLISPORTIVA CANOTTIERI CATANIA ORTEA PALACE: Gianmarco Emanuele, Alessandro Empoli, Davide Novara, Thibault Chanuc, Andrea Malaguarnera, Andrea Romano, Gianmarco Guarnera, Gaetano Milazzo. Allenatore: Gianmarco Emanuele.

JOMAR CLUB CATANIA: Francesco Barbagallo, Pietro Iuvara, Simone Guttà, Mirko Bella, Alberto Andrea Puglisi, Tommaso Lampò, Paolo Messina, Emanuele

Arena. Allenatore: Alessandra Catania, Salvatore Messina.