Canoa Polo: Jomar Club Catania under 21 trionfa in Coppa Italia

E sono tre. Terza Coppa Italia 2022 per il Circolo Canoa Catania. A Bacoli (provincia di Napoli), lo Jomar Club Catania trionfa nella categoria Under 21. Dopo i successi, al Laghetto dell’Eur, della Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace nel Senior maschile e della Polisportiva Canottieri Catania nel Senior femminile, Catania batte tutti anche nell’Under 21 portando a casa la Coppa Italia. Grandissima prestazione dei rossazzurri allenati da coach Alessandra Catania. Lo Jomar piega, in finale, i padroni di casa del Canoa Club Napoli per 5-3. Partita ricca di emozioni con reti rossazzurre siglate da Simone Guttà, Tommaso Lampò (doppietta), Paolo Messina e Francesco Barbagallo.

Il team catanese chiude il torneo da imbattuto. Medaglia di Bronzo per la Canottieri Ichnusa, che supera nella finale per il terzo posto la Canoa Polo Ortigia con il risultato di 6-4. Siracusani sconfitti in semifinale dallo Jomar Club Catania per 9-1. Sul podio grande festa per lo Jomar Club Catania campione d’Italia in carica. I vincitori della Coppa Italia sono: Francesco Barbagallo, Pietro Iuvara, Paolo Messina, Simone Guttà, Edoardo Scuderi, Alberto Andrea Puglisi, Tommaso Lampò e Mirko Bella.

Allenatore Alessandra Catania coadiuvata in panchina da Agata Caflisch e Salvatore Messina. A Bacoli, in acqua, anche la squadra B dello Jomar Club Catania con Simone Landolina, Pietro Marchese, Luca Costanzo, Federica Mazzarino, Alberto Bisconti, Mattia Costanzo, Alessio Iurato e Andrea Bisconti che hanno chiuso al nono posto piegando il Circolo Nautico Posillipo B per 3-2. Un’altra bellissima pagina di storia del Circolo Canoa Catania, che tocca quota 141 titoli italiani.